Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Ek zam, maaş farkı yattı mı?
Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Ek zam, maaş farkı yattı mı? Bir milyona yakın MEB bünyesinde görevli öğretmen 2022 yılında hesaplarına yatacak maaş farkını ve ek zam ödemesini merakla bekliyor. Şubat'ın ilk günlerinde yatması beklenen öğretmen maaş farkları henüz yatmadı. Maaş farkı ile ek zammın aynı anda yatacağı tahmin ediliyor. Peki öğretmen maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı ek ders ücreti ile birlikte mi yatacak?
2022-02-03 09:43:05
Milyonlarca memur 2022 yılının il 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam aldı. Memurların zam pazarlığında sona gelinmesiyle 15 günlük maaş farkları doğdu. Ocak ayının son günlerine doğru hesaplara yatması beklenen maaş farklarının halen yatmaması öğretmenleri düşündürüyor.
Ek zam, maaş farkı yattı mı?
Öğretmenlere ek zam ve maaş farkı ödemeleri henüz yapılmadı. Öğretmen maaş farklarının Ocak ayı sonunda ödenmesi bekleniyordu fakat beklenildiği gibi olmadı. Ödemeler Şubat ayı içinde yapılacak.
Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Öğretmenler maaş farklarının yatırılmasını dört gözle bekliyor. Ocak ayının son günlerinde yatırılması tahmin edilen öğretmen maaş farkı ödemelerinin Şubat ayının ilk haftası içinde yapılcağı tahmin ediliyor. Şubat ayının ilk haftasında öğretmen ek zam, maaş farkı ve ek ders ödemelerinin aynı anda yapılması da muhtemel.
Öğretmen maaş farkı ve ek zam ne kadar?
Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük öğretmen maaş farklarının 700 ile 900 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Ek zamla maaş farkının birlikte aynı gün hesaplara yatması bekleniyor. Ortalama olarak 800 ile 1000 TL arasında öğretmenlere ödeme yapılması bekleniyor. Maaş zammından kaynaklı 14 günlük fark ödemesinin miktarı, ilgili memurun emekli sandığına tabi bir göreve giriş tarihine göre farklı şekillerde hesaplanmaktadır..
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