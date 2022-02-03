Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Ek zam, maaş farkı yattı mı?

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Ek zam, maaş farkı yattı mı? Bir milyona yakın MEB bünyesinde görevli öğretmen 2022 yılında hesaplarına yatacak maaş farkını ve ek zam ödemesini merakla bekliyor. Şubat'ın ilk günlerinde yatması beklenen öğretmen maaş farkları henüz yatmadı. Maaş farkı ile ek zammın aynı anda yatacağı tahmin ediliyor. Peki öğretmen maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı ek ders ücreti ile birlikte mi yatacak?