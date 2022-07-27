Öğretmen maaş farkı bugün yattı mı? 14-15 günlük öğretmen maaş farkları 27 Temmuz Çarşamba günü ödendi mi? Milyonlarca memur gibi öğretmen maaşlarına da Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapılmıştı. Zammın ardından öğretmenlere zam farkı ödemesi ortaya çıktı. Merakla beklenen maaş farkları ise 27 Temmuz'da hesaplara yatmaya başlandı.

Öğretmen maaş farkı bugün yattı mı? 14-15 günlük öğretmen maaş farkları 27 Temmuz Çarşamba günü ödendi mi? soruları şu sıralar MEB'de görevli binlerce öğretmen tarafından soruluyor. Öğretmen maaş farkı Temmuz ayında yapılam yüzde 42 zammın ardından tüm memurlara ve emeklilere ödenecek. 26 Temmuz'u 27 Temmuz'a bağlayan gece öğretmen maaş farkları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Öğretmen maaş farkı bugün yattı mı?

Haftalardır beklenen 14-15 günlük öğretmen maaş farkları hesaplara yatmaya başlandı. MEB büneysinde görev yapan 1.2 milyon öğretmene yatırıacak olan maaş farkları 26 Temmuz gece yarısından itibaren ödenmeye başlandı.

14-15 günlük öğretmen maaş farkları 27 Temmuz Çarşamba günü ödendi mi?

Memurlar gibi öğretmenelere de maaş ödemelerine başlandı. 27 Temmuz'da öğretmen maaş farkları hesaplara yattı. Bankadan bankaya göre maaş farkı ödemelerinde bir miktar sarkmalar yaşanabilir. İlerleyen saatlerde maaş farklarına ilişkin hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

2022 Temmuz öğretmen maaş farkı ne kadar?

Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre değişiyor. 2022 Temmuz öğretmen maaş farkları 1200 TL ile 1800 TL arasında değişecek. Bu sene her zamankinden daha fazla maaş farkı yatacak.

Maaş farkı nedir?

Maaş farkı kısaca memurlara yapılan zammın yansımadığı kısım için verilen ücrettir. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Memurlar çalıştıkları ayın değil çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor. Memur maaşlarına zam yapılınca 15 günlük zamsız bir maaş dönemi atlanmış oluyor ve bu dönemin zammı maaş farkı ile kapatılıyor.