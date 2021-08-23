Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 eğitim ödeneği ne kadar?

Milyonlarca öğrenciyle birlikte 1 milyon yakın öğretmen de okula dönüyor. 6 Eylül'de yüze yüze eğitimlerin başlanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler devlet tarafından verilen eğitim ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 eğitim ödeneği ne kadar? Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?

Milyonlarca öğrenciyle birlikte 1 milyon yakın öğretmen de okula dönüyor. 6 Eylül'de yüze yüze eğitimlerin başlanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler devlet tarafından verilen eğitim ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 eğitim ödeneği ne kadar? Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?

Koronavirüs nedeniyle eğitimler uzun süre uzaktan yapılmıştı. Alınan yeni kararlar doğrultusunda eğitimlerin 6 Eylül'de yüz yüze olarak başlamasına karar verildi. Milyonlarca öğrenci ile birlikte öğretmenler de yüz yüze eğitimin başlamasıyla okula dönecek. Uzaktan eğitimler nedeniyle bilgisayar ve tablet ihtiyacını kendi ccebinden karşılayan öğretmenler yeni yılın başlamasına sayılı günler kala eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? 2021-2022 eğitim ödeneği ne kadar?

Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin hesaplarına eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı ödeneği) yatacak. Yeni yıl hazırlıkları için malzeme temin etmeye başlauyan öğretmenler devlet tarafından sağlanan bu destek ile rahat bir nefes alıyor. Peki Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2020 yılında eğitim ödeneği 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başlamıştı. Bu sene de okullar açılmadan öğretmen eğitim ödeneğinin hesaplara yatması bekleniyor.

2021-2022 öğretmen eğitim ödeneği ne kadar?

2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitim ödeneğinin ne kadar olacağı bir çok öğretmen tarafından merak ediliyor. 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarılmıştı. 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.

Eğitim ödeneği nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.

Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.

2021-2022 eğitim öğdetim takvimi

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.