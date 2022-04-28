Öğretmen bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Öğretmenlere bayramda kaç gün izin var? Öğretmenler bayramda tatile, memleketine, il dışına gidebilir mi, yasak mı? Milyonlarca öğrenci gibi öğretenler de Ramazan bayramı tatilini kaç gün olacağını merak ediyor. Öğretmenler Ramazan bayramında tatil için plan yapmaya başladı. Bayram tatilinde memleketine girmek isteyen öğretmenler tatilin 9 gün olup olmayacağını araştırıyor. Peki bayramda öğretmenler il dışına, şehir dışına çıkabilir mi? Öğretmenlerin izin almadan il dışına çıkması yasak mı serbest mi?

Öğretmen bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Öğretmenlere bayramda kaç gün izin var? Öğretmenler bayramda tatile, memleketine, il dışına gidebilir mi, yasak mı? Milyonlarca öğrenci gibi öğretenler de Ramazan bayramı tatilini kaç gün olacağını merak ediyor. Öğretmenler Ramazan bayramında tatil için plan yapmaya başladı. Bayram tatilinde memleketine girmek isteyen öğretmenler tatilin 9 gün olup olmayacağını araştırıyor. Peki bayramda öğretmenler il dışına, şehir dışına çıkabilir mi? Öğretmenlerin izin almadan il dışına çıkması yasak mı serbest mi?

Milyonlarca kamu personeli gibi öğretmenler de bayram tatili planlamasını yaptı. Bayram tatilinin 9 güne çıkma olasılığı tartışılırken öğretmenler de kaç gün izin yapacaklarını merakla bekliyor. MEB bünyesinde görevli öğretmenler 29 Nisan Cuma günü son ders zili ile birlikte bayram tatiline çıkacak.

Öğretmen bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Öğretmenlere 29 Nisn Cuma günü son ders zili çıkışıyla birlikte tatil başlamış olacak. Normal şartlarda bayram tatili 3.5 gündür. Bayram 2 Mayıs'ta başlıyor ve 5 Mayıs'ta sona eriyor. Eğer bayram tatili uzatılmazsa ve 9 güne çıkartılmazsa öğretmenler 5 Mayıs Perşembe günü okullarında olacak.

Öğretmenlere bayramda kaç gün izin var?

Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyona yakın öğretmen de 2022 Ramazan bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra bayram tatillerine ilişkin karar çıkması bekleniyordu ama açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı tatili şu anda memurlara 5 gün. Memurlar Perşembe günü mesaiye başlayacak.

Öğretmenler bayramda tatile, memleketine, il dışına gidebilir mi, yasak mı?

Mevzuatımız açık ve nettir. Öğretmen idari izinli olduğunda il dışına çıkabilir. Örneğin dini bayramlarda idari izin uygulaması yapılır ve memurlar il dışına izinsiz çıkarlar. Kaldı ki bugün bakan imzalı yayımlanan yazıda da il dışına çıkışla ilgili bir kısıtlama yoktur.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Güan- 4 Mayıs 2022 Çarşamba