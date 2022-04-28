Bayramda memurlara tatil kaç gün, 9 gün mü? Ramazan bayramı kamu personeline tatil 9 gün mü? Bayram tatili Banka-PTT-Belediye kaç gün? Ramazan bayramının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca kamu personeli bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Ramazan bayramı tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor ve 5 Mayıs Perşembe günü sona eriyor. Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması ihtimali de halen gündemde. Perşembe ve cuma günlerinin idari izin kapsamına alınarak tatil 9 güne çıkabilir. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bayramda memurlara tatil kaç gün, 9 gün mü? Ramazan bayramı kamu personeline tatil 9 gün mü? Bayram tatili Banka-PTT-Belediye kaç gün? soruları tatil planı yapan milyonlarca memur tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan bayramı uzun aradan sonra ilk defa koronavirüs kısıtlamaları olmadan geçirilecek. Ramazan bayramı tatilini fırsat bilenler şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Memleketine gidecek olan yada otel rezervasyonu yapmak isteyen memurlar tatilin kaç gün olacağını merak ediyor.

Bayramda memurlara tatil kaç gün, 9 gün mü?

Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Milyonlarca memur hafta sonu itibari ile bayram tatiline çıkmış olacak. 29 Nisan Cuma günü mesaisini bitirenler için byram tatili başlayacak. Normal şartlarda bayram tatili 3.5 gündür. Bayram 2 Mayıs'ta başlıyor ve 5 Mayıs'ta sona eriyor. Milyonlarca memur 5 Mayıs Perşembe günü iş başı yapacak. Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkartılırsa memurlar pazartesi günü iş başı yapacak.

Ramazan bayramı kamu personeline tatil 9 gün mü?

Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı milyonlarca kamu personeli tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra bayram tatillerine ilişkin karar çıkması bekleniyordu ama açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı tatili şu anda memurlara 5 gün. Memurlar Perşembe günü mesaiye başlayacak.

Bayram tatili Banka-PTT-Belediye kaç gün?

Banka, PTT, Belediye ve kamu kurum kuruluşlarında çalışan personeller Ramazan bayramına kaç gün izin yapacaklarını araştırıyor. Mevcut durumda çalışanlar hafta sonu ile birlikte 5 gün tatil yapacak.

Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs Pazar günü de yarım gün olarak kabul ediliyor. 2022 yılında normal şartlarda Ramazan bayramı tatili 3 gün olarak görülüyor. Ancak Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkma olasılığı da bulunuyor.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba