Öğretmen atamaları 2022 | Öğretmenler ne zaman atanacak? Bakan Özer öğretmen ataması açıklaması

Öğretmen atamaları 2022 | Bakan Özer tarafından yapılan öğretmen atamaları gündeme bomba gibi düştü. Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren atamalar için tarih verildi. Öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı mı? Öğretmenler ne zaman atanacak? Bakan Özer öğretmen ataması açıklaması...

Bakan Özer tarafından yapılan öğretmen atamaları gündeme bomba gibi düştü. Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren atamalar için tarih verildi. Öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı mı? Öğretmenler ne zaman atanacak? Bakan Özer öğretmen ataması açıklaması...

Öğretmen atamaları 2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer;

"İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Öğretmenler ne zaman atanacak?

Bakan Özer öğretmen ataması konusunda yaptığı açıklamada, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" dedi.

Eylülde öğretmenler atanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamaları için bir tarih verdi. Özer açıklamasında, öğretmen atamaları için eylül ayının ilk haftasını işaret etti.

Öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atamaları branş dağılımı henüz netleşmedi. Detaylar için haber sitemizi takipte kalın