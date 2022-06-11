Üniversite öğrenci affı 2022 | Üniversite öğrencilerine af çıkacak mı? Lisans, önlisans affı ne zaman çıkacak? Çeşitli nedenlerle üniversite ile ilişkisi kesilen binlerce kişi üniversite affının çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile af bekleyenler umutlanmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da üniversite öğrenci affına dair flaş bir açıklamada bulundu.

Üniversite öğrenci affı 2022 | Üniversite öğrencilerine af çıkacak mı? Lisans, önlisans affı ne zaman çıkacak? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklama af bekleyen binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Tarih de verererk üniversite affına dair açıklama yapan Akbaşoğlu çeşitli nedenlerden dolayı üniversite ile ilişkisi kesilen binlerce kişiyi sevindirdi.

Üniversite affı 2022

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu üniversite öğrenci affına dair son gelişmeleri paylaştı. Emin Akbaşoğlu öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti. Öğrenci affı ile eğitim hayatı yarıım kalmış ve çeşitli nedenlerden dolayı üniversie ile ilişkisi kesilmş öğrencilerin okullarına geri dönmesi hedefleniyor.

Üniversite öğrencilerine af çıkacak mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversite öğrenci affı çıkacak mı? sorusuna yanıt verdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıklamasında şunları söyledi: "Af çıkarma, affı yürürlüğe koyma yetkisi bizim Meclisimizindir. Meclis'teki ilgili partiler bu konuda bir çalışma yaptıkları takdirde biz Yükseköğretim Kurulu olarak her türlü bizden istenen bilgi, belge, datayı paylaşabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada iradeleri fevkalede önemlidir diye düşünüyorum. Burada gelen soru şu. Bu af kimleri kapsayacak? O kapsam büyük ölçüde Meclis'te yapılacak çalışma ile tayin olacak."

Öğrenci affı ne zaman çıkacak?

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına bakıldığı zaman öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaşması planlanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonunda yasalaşan affın 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygylanma olasılığı oldukça fazla.

En son 2018'de af çıkmıştı

En son 2018 yılının Mayıs ayında yapılan öğrenci affı ile binlerce öğrenci yarım bıraktıkları okullarına tekrar geri dönme imkanı bulmuşlardı. Üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilere af çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenci affına ilişkin yasa tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Böylece, öğrenci affına ilişkin 12. yasal düzenleme kabul edilmiş oldu. Kanuna göre, affın başlangıç tarihi 7 Haziran 1995 olacak, 1980 yılından sonra çıkarılan aflardan hiç yararlanmayanlar da kanun kapsamı içinde değerlendirilecek.

Öğrenci affı nedir?

Öğrenci affı ile eğitim hayatı yarıım kalmış ve çeşitli nedenlerden dolayı üniversie ile ilişkisi kesilmş öğrencilerin okullarına geri dönmesi hedefleniyor.