Nurettin Uçar kimdir? Oyuncu Nurettin Uçar terör saldırısında kızını kaybetti

Nurettin Uçar kimdir? PKK/PYD/YPG'li alçak teröristin bombalı saldırısı sonucu İstiklal Caddesi'nde bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı. Dizilerde rol alan Nurettin Uçar'ın 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar ve annesi Arzu Özsoy da terör saldırısında hayatını kaybetti. Acılı baba Nurettin Uçar sosyal medyadan yaptığı paylaşımı yürekleri yaktı.

PKK/YPG'li teröristin İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdği terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu gelen bilgiler arasındaydı. Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Nurettin Uçar kimdir? Hain terör saldırısında hayatı kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Nurettin Uçar en acı paylaşımını sosyal medyada yaptı. Uçar paylaşımında kızı ve kızının anesini hain saldırda hayatını kaybettiğini açıkladı. Nurettin Uçar'ın oyunculuk yaptığı ve bazı önemli projelerde rol aldığı öğrenildi. Nurettin Uçar Diriliş Ertuğrul, Arka sokaklar, Hay Sultan gibi apımlarda oynadı. İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlerin isimleri 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. İLİŞKİLİ HABER Alçak teröristin kim olduğu ortaya çıktı! Ahlam Albashir sorgusunda PKK/PYD bağlantısını itiraf etti! .