Alçak teröristin kim olduğu ortaya çıktı! Ahlam Albashir sorgusunda PKK/PYD bağlantısını itiraf etti!

13 Kasım'da Türkiye terörin alçak yüzüyle bir kez daha karşılaştı. İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti onlarca kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri patlamayla ilgili teknik takibi hızlandı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu saldırganın adersi belirlendi. Ekipler adrese saat 02.50'de baskın yaparak teröristi gözaltına alındı. Gözaltına alınan teöristin kim olduğu da EGM tarafından açıklandı. Alçak saldırganın Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu açıklandı.

Sorgusunda PKK/PYD bağlantısını itiraf etti!

Gözaltına alınan alçak terörist sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütü bağlantısını itiraf etti. Alçak terörist özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden eylem yapmak için kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını itiraf etti. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak pazar günkü saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Soylu açıkladı: Terörist gözaltında

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin gözaltında olduğu bilgisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Soylu "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir" diye konuştu.

ABD'ye taziye tepkisi

Alçak saldırı sonrası YPG/PYD'yi ortak gören ve teröristlerle iş birliği yapmaya devam eden ABD'den de taziye mesajı geldi. Bakan Soylu açıklamasında "Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz." dedi.