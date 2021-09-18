Nurcan Çelik kimdir? Nurcan Çelik hangi takımları çalıştırdı? Nurcan Çelik kaç yaşında? Galatasaray Kadın Futbol Takımı 18 Eylül Cumartesi günü kuruldu ve takımın başına deneyimli isim Nurcan Çelik getirildi. Peki Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncuları kimler? Galatasaraylı taraftarlar Nurcan Çelik'in kim olduğunu merak ediyor. İşte Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik'in hayatı...

Nurcan Çelik kimdir? Nurcan Çelik hangi takımları çalıştırdı? Nurcan Çelik kaç yaşında? Galatasaray Kadın Futbol Takımı 18 Eylül Cumartesi günü kuruldu ve takımın başına deneyimli isim Nurcan Çelik getirildi. Peki Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncuları kimler? Galatasaraylı taraftarlar Nurcan Çelik'in kim olduğunu merak ediyor. İşte Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik'in hayatı...

Galatasaray sportif alanda büyümeye devam ediyor. Süper Lig'e iddialı başlayan Galatasaray sportif kanadını genişletiyor. Galatasaray Kadın Futbol Taakımı 18 Eylül'de yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray Lisesi Kadın takımı arasında bir dostluk maçı oynandı. GS Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörülüğüne de Nurcan Çelik getirildi. Peki Nurcan Çelik kimdir?

Nurcan Çelik kimdir?

Nurcan Çelik 1 Ocak 1980 yılında dünyaya geldi.

Kadınlar 2. Ligi'nde oynayan ve kurucusu olduğu Akdeniz Nurçelikspor takımında forma giyen Türk kadın futbolcudur. Nurcan Çelik Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörülüğüne getirldi.

Çelik, gençken 1990 ile 1992 arasında Galatasaray SK'de Polonyalı forvet Roman Kosecki'yi ilham alarak futbolla ilgilenmeye başladı. 1997-1998 yılları arasında 19 yaş altı kadın millî futbol takımı ve 1999-2008 yılları arasında kadın millî futbol takımında oynamıştır.

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