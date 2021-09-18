Galatasaray kadın futbol takımı oyuncuları kim? Galatasaray kadın futbol takımı teknik direktörü kim? Galatasaray Kadın Futbol Takımı kuruldu. Galatasaray taraftarları Galatasaray Lisesi Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine Nurcan Çelik'i getirdi. Galatasaray kadın takımı kadrosunda kimler var? Galatasaray kadın futbol takımı hangi ligde mücadele edecek?

Galatasaray kadın futbol takımı oyuncuları kim? Galatasaray kadın futbol takımı teknik direktörü kim? Galatasaray Kadın Futbol Takımı kuruldu. Galatasaray taraftarları Galatasaray Lisesi Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine Nurcan Çelik'i getirdi. Galatasaray kadın takımı kadrosunda kimler var? Galatasaray kadın futbol takımı hangi ligde mücadele edecek?

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 18 Eylül Cumartesi günü 11.00'de yapılan özel lansman ile tanıtıldı. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray sportif alanda genişlemeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü yaptığı yeni hamle ile kadın futbol takımını resmen kurdu.

Galatasaray kadın futbol takımı oyuncuları kim?

Galatasaray Spor Kulübü de büyüyen kadın futbolu heyecanında yerini alıyor. Galatasaray'da kadın futbol takımı resmen kuruldu.

Galatasaray kadın futbol takımı teknik direktörü kim?

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Nurcan Çelik oldu.

Galatasaray kadın futbol takımı hangi ligde mücadele edecek?

Bir ay önce Kadın Futbol Takımı için adımlarını atan ve TFF'ye başvuran Galatasaray'ın ilk sezonunda Süper Lig mi yoksa bir alt ligde mi mücadele edeceğine UEFA karar verecek.

"Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz"

Başkan Yardımcısı ve Kadın Futbol Takımı Sorumlu Yönetici Av. Dr. Rezan Epözdemir şöyle konuştu: “Yaklaşık 1 ay önce kadın futbol takımımızı kurduk, TFF nezdinde gerekli müracaatlarımızı yaptık. Hocamız Nurcan Çelik ile anlaştık, kendisi birçok zorluğa ve sağlık sorunlarına karşı mücadele vermiş ve bu mücadeleleri kazanarak Milli Takım düzeyinde kadın futboluna hizmet etmiş önemli bir isim. Her branşta olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyoruz, iyi bir kadro kurduk. Bu sürece aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz. İş, sanat, siyaset ve bürokraside olduğu gibi sporda da kadını önceleyen bir yaklaşımı hakim kılmak istiyoruz. Erkek egemen anlayışın bertaraf edildiği, kadınların katledilmediği ve şiddete maruz bırakılmadığı, çocuk gelinlerin olmadığı bir ülke ve dünya istiyoruz. Sporun birleştirici ve bütünleştirici ruhunun bütün bu sorunların üstünden geleceğini düşünüyoruz. “

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.