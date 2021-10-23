Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakteri ile herkes tarafından tanınan ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi ile ekranlara yeniden merhaba demeye hazırlanıyor. Star TV'de yayınlanacak olan Benim Hayatım dizisinde ilk defa başrol oyunculuğu yapacak olan Nilsu Berfin Aktaş internette son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı ve biyografisi...

Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakteri ile herkes tarafından tanınan ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi ile ekranlara yeniden merhaba demeye hazırlanıyor. Star TV'de yayınlanacak olan Benim Hayatım dizisinde ilk defa başrol oyunculuğu yapacak olan Nilsu Berfin Aktaş internette son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı ve biyografisi...

Türk dizilerinde yardımcı karakterlerde görmeye alışkın olduğumuz Nilsu Berfin Aktaş ilk defa bir dizide başrol karakterini oynayacak. Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Benim Hayatım dizisindeki Hayat karakerini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılımaya başlandı. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın özgeçmişi...

Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

Nilsu Berfin Aktaş 1998 yılında dünyaya geldi.

Ankara'da doğan Nilsu Berfin Aktaş 23 yaşındadır.

Genç oyuncu küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmanın hayalini kuruyordu.

Nilsu Berfin Aktaş çocukluğundan bu yana oyunculuk eğitimleri aldı ve kendisini geliştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı.

Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterni canlandırmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş son olarak Star TV'de yayınlanan Benim Hayatım dizisinde Hayat karakteri ile başrolde oynuyor.

Benim Hayatım dizisindeki Hayat kimdir?

Nilsu Berfin Aktaş Benimn Hayatım dizisinde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Dizide Hayat karakterini oynayan Nilsu Berfin Aktaş dizide ünlü bir moda tasarımcısı olmak için çabalıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.