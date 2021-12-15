Netflix'in RTÜK'ten ceza alan İspanyol filmi hangisi? İspanyol filmi yayından kaldırılacak mı? Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar adlı programa ve Netflix'te yayınlanan bir İspanyol filmi hakkında ceza verdi. RTÜK'ün aldığı son karara göre Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programının bir bölümü ve Netflix'te yayınlanan bir İspanyol filminin katalogdan çıkarılmasına karar verildi.

Netflix'in RTÜK'ten ceza alan İspanyol filmi hangisi? İspanyol filmi yayından kaldırılacak mı? Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar adlı programa ve Netflix'te yayınlanan bir İspanyol filmi hakkında ceza verdi. RTÜK'ün aldığı son karara göre Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programının bir bölümü ve Netflix'te yayınlanan bir İspanyol filminin katalogdan çıkarılmasına karar verildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son toplantısınsa Netflix ve Exxen programlarına ve 5 kanala ceza kesti. Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar adlı programa katalogda çıkarma ve Exxen'e para cezası verildi. Ayrıca Netflix'te yayınlanan bir İspanyol yapımı filmin de yayından kaldırılmasına karar verildi. Netflix'te yayınlanan İspanyol yapımı bir film de geçtiğimiz günlerde RTÜK incelemesine dahil olmuştu. Söz konusu filmin 'eşcinselliğin, ensest ilişkilerin ve çiftler arası eş değiştirmenin yoğun olarak işlendiği bir kurgu üzerine inşa edildiğini' belirten Üst Kurul, 'bu durumun toplumun manevi değerlerine ve genel ahlaka aykırı olduğu' gerekçesiyle yapımın yer aldığı Netflix'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

Netflix'in RTÜK'ten ceza alan İspanyol filmi hangisi?

Netflix'in ceza kestiği filmin İspanyol yapımı Ortaya Karışık İlişkiler filmi olduğu öğrenildi. Filme katalogdan çıkarma cezası verildi.

İspanyol filmi yayından kaldırılacak mı?

RTÜK kararları dijital mecralar için de bağlayıcıdır. RTÜK tarafından katalogdan çıkarma cezası verilen Ortaya Karışık İlişkiler filmi Netflix Türkiye'den kısa süre içinde çıkartılması bekleniyor.

Konuşanlar 44. bölüm kaldırılacak

RTÜK üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından RTÜK'ün cezalarını duyurdu. Taşçı paylaşımında şunları belirtti: "RTÜK, Hasan Can'ın Konuşanlar programındaki sözleri nedeniyle 44. Bölümün Exxenin, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix'in kataloğundan çıkarılmasına. oyçokluğuyla karar verildi. RTÜK yetişkinlerin para verip üye olduğu tercihli/şifreli dijital platformları da denetliyor!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.