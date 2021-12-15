Katalogdan çıkarma nedir? katalogdan çıkarma müeyyidesi-cezası ne oluyor? Netflix'in en çok izlenen komedi programlarından Konuşanlar hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. Programda çok fazla küfür ve argo geçtiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada karar açıklandı. 'Konuşanlar' programı hakkında RTÜK Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. Vatandaşlar da katalogdan çıkarma müeyyidesinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Katalogdan çıkarma nedir? katalogdan çıkarma müeyyidesi-cezası ne oluyor? Netflix'in en çok izlenen komedi programlarından Konuşanlar hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. Programda çok fazla küfür ve argo geçtiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada karar açıklandı. 'Konuşanlar' programı hakkında RTÜK Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. Vatandaşlar da katalogdan çıkarma müeyyidesinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz Günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar adlı program hakkında küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı gerekçesiyle soruştıurma başlatöıştı. Soruşturma sosyal medyada da oldukça fazla gündem olmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Her zaman yaptığımız gibi inceleme başlattığımızı söyledik. İnceleme başlatılması demek; o yapıma, programa veya o platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK'ün bakıyor anlamına gelir" demişti. RTÜK'ün incelemsi sonuçlandı ve Konuşanlar programı ve Exxen'e verilen ceza belli oldu.

Konuşanlar ne kadar ceza aldı?

Exxen'in 'Konuşanlar' programı RTÜK toplantısında ele alındı. Programda mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu tespit eden RTÜK, Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Kitle iletişim araçlarında sıkça duyulan argo/küfür kullanımının zaman içerisinde bireyler tarafından kanıksanabileceği ve meşrulaşabileceği sonucuna varan Üst Kurul üyeleri, 6112 sayılı Kanunda yer alan, 'Yayın hizmetleri, ….. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' ve 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.' hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

Katalogdan çıkarma nedir?

RTÜK Konuşanlar hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı. RTÜK Konuşanlar hakkında katalogdan çıkarma cezası verdi. Katalogdan çıkarma cezası kısaca şöyle tanımlanabilir: İncelemeye konu olan ve ceza verilen programın ve yapımın söz konusu bölümünün yayından kaldırılmasıdır.

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