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TIMETURK / GENEL / Netflix'e zam mı geldi? Netflix 2022 fiyatı ne kadar? Netflix'e zam yapılacak mı?

Netflix'e zam mı geldi? Netflix 2022 fiyatı ne kadar? Netflix'e zam yapılacak mı?

Netflix'e zam mı geldi? Netflix 2022 fiyatı ne kadar? Netflix'e zam yapılacak mı? Ülkemizde de milyonlarca abonesi bulunan ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in aylık üyelik ücretlerine 2022 yılında zam yapılacağı iddia edildi. Netflix'in ABD ve Kanada'da abonelik ücretlerine zam yapması Türk kullanıcıları da endişelendirdi. Netflix son olarak Türkiye'de yüzde 30 oranında zam yapmıştı ve yeni zammın gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

2 Saat Önce
2022-01-20 14:36:36
Netflix'e zam mı geldi? Netflix 2022 fiyatı ne kadar? Netflix'e zam yapılacak mı?

ABD merkezli online eğlence platformu Netflix kullanıcıları üyelik ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Netflix'e zam mı geldi? Netflix 2022 fiyatı ne kadar? Netflix'e zam yapılacak mı? sorusu şu sıralar pek çok Netflix kullanıcısı tarafından soruluyor. 2022 yılına doğalgazdan, elektriğe, ulaşımdan gıdaya kadar pek çok zamla giren vatandaşlar Netflix'in zam yapma ihtimali karlısında oldukça tedirgin. Son olarak Netflix'in yerli rakibi Exxen de 2022 yılında fiyatlarında zam yapmıştı.

Netflix'e zam mı geldi

Netflix zam kararı aldı ancak bu zam ülkemiz için geçerli değil. Netflix ABD ve Kanada üyeleri için 1-2 dolarlık fiyat güncellemesi yaptı. Yeni güncelleme ile birlikte Kanada ve ABD'de güncel Netflix aylık ücretleri şu şekilde oldu;

Temel Plan: 8,99 dolardan 9,99 dolara çıktı

Standart Plan: 13,99 dolardan 15,49 dolara çıktı

Özel Plan: 17,99 dolardan 19,99 dolara çıktı

Netflix'e zam yapılacak mı?

Netflix'in ABD ve Kanada aylık ücretlerine zam yapması ülkemizde de kullanıcıları endişelendirdi. Netfilix'in ülkemizde de zam yapma ihtimalinin olduğu bir gerçek. Ancak zam konusunda Netflix'ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere Netflix'in yerli rakibi Exxen de 2022 yılında ücretlerine zam yapmıştı.

Netflix ücreti ne kadar?

Netflix'e geçtiğimiz aylarda yüzde 50 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı. İşte 2022 güncel Netflix fiyatları...

Temel Paket: 26,99 lira

Standart Paket: 40,99 lira

Özel Paket: 54,99 lira

Netflix'e nasıl üye olunur?

Netflix üye olmak için öncelikle şu adımları takip eteniz gerekmektedir;

İlk önce netflix.com.tr adresine gidiniz.
Daha sonra bu adreste yer alan üyelik işlemleri sekmesinden gereken bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
Ardından size uygun olan paketi seçiniz. Bu şekilde üyelik işlemlerinizi tamamlamış oluyorsunuz.
Satın alma işleminiz bittikten sonra da Netflix 'iniz aktif hale gelmektedir.

Netflix nedir?

Popüler bir internet sitesi olan Netflix, Amerika'da hayatına başlayan bir DVD kiralama şirketi olarak bilinmekteydi. Daha sonra çevrimiçi video içerikleri yayınlamaya başladı. Netflix adı şuradan gelmektedir; İngilizce de internet anlamına gelen “Net” kelimesi ile Amerika'da günlük konuşma dilinde “filmler” anlamını taşıyan “Flicks” kelimesinin birleşimi ile oluşmuştur. Netflix film ve dizi izleme platformu olarak ön plana çıkmakta. Bununla birlikte hazırladığı özel projelerle de dünya çapında bir yayıldı.

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