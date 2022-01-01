Exxen'e zam mı geldi? Exxen'e aylık ne kadar oldu? Exxen'e ne kadar zam yapıldı? 2022'nin ilk günlerinde Exxen kullanıcılarını üzen yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ücretli dijital dizi ve film platformu Exxen'in aylık ücretine zam yapıldı. Exxen'e gelen zammın ExxenSpor için de geçerli olduğu belirtildi. İşte 2022 yılı Exxen yeni fiyat listesi...

Exxen'e zam mı geldi? 2022'nin ilk günlerinde Exxen kullanıcılarını üzen yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ücretli dijital dizi ve film platformu Exxen'in aylık ücretine zam yapıldı. Exxen'e gelen zammın ExxenSpor için de geçerli olduğu belirtildi. İşte 2022 yılı Exxen yeni fiyat listesi...

Exxen'e zam mı geldi? Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz sene hayata geçirdiği Exxen projesi kısa sürede yüz binlerce abone sayısına ulaştı. Platform barındırdığı dizi, film ve programlarla kısa sürede insanların ilgisini çekmeyi başardı. Exxen'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de aylık ücreti olmuştu. Rakiplerine göre uygun denebilecek bir aylık ücrete sahip olan Exxen yeni yıllda ücretlerine zam yapacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından Exxen'e aylık ne kadar oldu? Exxen'e ne kadar zam yapıldı? sorusu pek çok üye tarafından sorulmaya başlandı. Exxen 2022 fiyat listesini duyurdu. İşte Exxen'e gelen zamlarla yeni aylık ücretler...

Exxen'e zam mı geldi?

Exxee'e 2022'nin ilk günlerinde zam geldi. Üyeler ve yeni üye olmak isteyenler Exxen'i yeni yılda daha pahalıya alacaklar. Exxen'in başlangıç fiyatı 9.90 TL'den 16.60'a yükseldi.

Exxen'e aylık ne kadar oldu?

Exxen'e üye olmak isteyenler yeni yılda neredeyse iki katı para ödemek zorunda kalacak. İşte 2022 Exxen üyelik ücretleri;

Exxen üyelik ücrreti 2022

Reklamlı Yıllık Paket - 16.60 (Aylık Ücret)

Reklamlı Aylık Paket - 19.90

Reklamsız Yıllık Paket - 24.90 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Aylık Paket - 29.90 TL

Exxen + Exxen Spor ücrreti 2022

Reklamlı Yıllık Paket - 44.80 TL (Aylık Ücret)

Reklamlı Aylık Paket - 59.80 TL

Reklamsız Yıllık Paket - 54.80 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Aylık Paket - 69.80 TL

Exxen eski fiyatları

Reklamlı Yıllık Paket - 8.32 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Yıllık Paket - 16.66 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Aylık Paket - 19.90 TL

Exxen + Exxen Spor eski fiyat

Reklamlı Sezonluk Paket - 34.80 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Sezonluk Paket - 44.80 TL (Aylık Ücret)

ExxenSpor üyeliği nasıl yapılır?

ExxenSpor'a değişik yollardan üye olunabiliyor. Ancak en kolayı SMS ile üye olmak. SMS ile üye olma işlemi sadece bir kaç dakikada sona eriyor.

SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.

Exxen nedir?

Exxen, Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur.

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.