Netflix'e zam mı geldi? Eylül Netflix zammı | Netflix'e ne kadar zam gelecek?

Netflix'e zam mı geldi? Ülkemizde en çok kullanılan içerik izleme platformu olan Netflix, yeni bir zam yaptı. Reklamlı izleme özelliğinin devreye girmesini bekleyen üyelere yeni zam şoku! Peki ama Netflix'e ne kadar zam gelecek? İşte 2022 Eylül Netflix zammı ve detayları.

ABD merkezli online eğlence platformu Netflix, yeni bir zam yaptı. Reklamlı izleme özelliğinin devreye girmesini bekleyen üyelere yeni zam şoku! Peki ama Netflix'e ne kadar zam gelecek? İşte 2022 Eylül Netflix zammı ve detayları.

Netflix'e zam mı geldi?

Son aldığı kararla Netflix, üyelik ücretlerine zam yapacağını açıkladı. Söz konusu zam yüzde 21 olarak uygulanacak.

Bu son zam ile geçtiğimiz yıla göre abonelik fiyatları yüzde 70,39 artmış oldu.

Eylül Netflix zammı

Netflix'in yüzde 21'lik zammının ardından üyelik ücretleri;

- Temel Plan 45,99 TL

- Standart Plan 69,99 TL ve

- Özel Plan ise 93,99 TL olarak güncellenmiş oldu.