Netflix'e ne kadar zam geldi? 2022 eylül Netflix Türkiye zammı ne kadar? Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix'in aldığı kararlara bir yenisi eklendi. Abonelik fiyatlarında da güncelleme yapıldı. Peki ama Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan ücretleri ne kadar oldu? 2022 eylül Netflix Türkiye zammı ne kadar? Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı.

Netflix'in aldığı kararlara bir yenisi eklendi. Abonelik fiyatlarında da güncelleme yapıldı. Peki ama Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan ücretleri ne kadar oldu? 2022 eylül Netflix Türkiye zammı ne kadar? Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı.

Netflix'e ne kadar zam geldi?

Netflix yüzde 21'lik yeni bir zam daha uygulayacağını açıkladı. Son güncellenen üyelik ücretleri sonrasında geçtiğimiz yıla göre abonelik fiyatları yüzde 70,39 artmış oldu.

Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Netflix fiyatalrı zamdan önce;

Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 57,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

şeklinde fiyatlandırılmıştı.