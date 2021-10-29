Neden karın şişliği yaşıyoruz?

Midemizi rahatsız eden, kıyafetlerimizi bollaştırmak zorunda kaldığımız, yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen karın şişliği neden olur hiç merak ettiniz mi? Sizler için araştırdık...



Bilhassa kadınlarda yoğun olarak görülen şişkinlik problemi yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Aslında mide ve bağırsaklarda uygun miktarda gaz oluşması normaldir. Fakat geçmeyen, uzun süre devam eden mide şişkinliği ve karında şişlik hissi ciddi bir sağlık probleminin belirtisi olabilir.

Karın şişkinliği nedir?

Midede ve bağırsakta oluşan gaz miktarı normalden fazla olur ve vücut bu gazı dışarı atamazsa sindirim sisteminde oluşan fazla hava organların duvarlarının gerilmesine sebep olur.

Karnımızda neden şişlik oluşuyor?

Karın şişkinliğinin birden fazla sebebi olabilir.

Karın ve mide şişkinliği genellikle sindirim sistemi bozukluğu yüzünden oluşur. Çölyak, irritabl bağırsak sendromu, ülser, gastrit, dispepsi, kabızlık, mide ve bağırsak kanserleri, safra kesesi bozuklukları, mide fıtığı gibi hastalıklar bağırsak ve mide de gaz birikimine sebep olup karnın şişmesine neden olur.

Yüksek miktarda sodyum tüketimi, hareketsiz bir yaşam tarzı, yetersiz potasyum tüketimi vücutta ödeme sebep olur. Bu da mide ve bağırsakların şişmesine zemin hazırlar.

Yüksek karbonhidratlı besinlerden zengin bir beslenme tarzı mide ve bağırsaklarda şişkinliğe neden olabilir. Ayrıca lif oranı düşük besinler bağırsakların daha az çalışmasına sebep olur. Çok hızlı yemek yendiğinde de hava yutulduğu için mide ve bağırsaklarda gaz oluşabilir.

Mide ve bağırsak florası bazı besinlere karşı hassasiyet gösterebilir. Süt, şeker, yumurta, soya, glüten, buğday ve mısır gibi besinler tüketildiğinde hazımsızlık oluşabilir. Bunun sonucunda da karında şişkinlik olabilir. Ayrıca kuru baklagiller, lahana, karnabahar, brokoli gibi gaz yapan yiyecekler de şişkinliğe neden olur.

Hormonal değişiklikler karında şişlik oluşturabilir. (Kadınlarda regl dönemlerinde karında şişlik görülür)

Stres, yemek borusu, mide ve bağırsakların düzenli çalışmalarını engelleyerek karında şişlik oluşturabilir.

Gazlı içecekler, bol kafeinli içecekler tüketmek ve bilinçsiz ilaç tüketimi, ilaçları doğru olmayan saat ya da durumlarda içmek karın şişliğinin sebepleri arasındadır.

Yemek sırasında konuşmak, hava yutulacağı için midede gaz birikmesine neden olup karnı şişirebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.