Necmettin Batırel kimdir? Ekonomist Necmettin Batırel kaç yaşında? Ekonomide yaşanan son gelişmelerden sonra Necmettin Batırel ismi sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Katıldığı televizyon programında doların yükselişine dair yaptığı açıklamalarda 'Şakkadanak' ifadesini kullanan ve bu ifade ile hafızalara kazınan ekonomist Necmettin Batırel Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor. İşte Necmettin Batırel'in hayatı ve biyografisi...

Son zamanlarda Necmettin Batırel'in "şakkadanak" çıkışlı videosu sosyal medyada fazlaca dolaşmaya başladı. Vatandaşlar da Necmettin Batırel kimdir? Ekonomist Necmettin Batırel kaç yaşında? sorularını sorar oldu. Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel'in konuk olduğu bir televizyon programında doların yükselişi tartışılıyor Necmettin Batırel de o dönem, doların düşmesi için; “Şakkadanak 10 milyar dolar satarım. Millet bir afallar." açıklamasında bulunmuştu. Dolar kurlarında yaşanan yükseliş sonrası sosyan medyada bu video sıkça döneme başladı.

Necmettin Batırel kimdir?

Ekonomist Necmettin Batırel'in kim olduğu pek çok kişi tarafından merak ediyor.

Necmettin Batırel ekonomist ve yazardır.

1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Necmettin Batırel ekonomist kimliğinin yanında usta bir gazetecidir. Medya dünyasının içinde uzun süre yer alan Necmettin Batırel yazılarında ve katıldığı televizyon programlarında ekonomi gündemine dair değerlendirmeleri ile dikkatleri çekiyor.

Türkiye Gazetesi ve TGRT'nin önemli isimlerinden olan Necmettin Batırel 1968 yılında Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Necmettin Batırel Sabah Gazetesi, Son Havadis, Bugün, Türkiye ve Babialide gibi gazetelerde ekonomi müdürlüğü, muhabirlik, yazı işleri koordinatörlüğü ve müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yazılarına devam eden Necmettin Batırel "şakkadanak" çıkışı ile hafızalara kazınmıştır.

Necmettin Batırel, 2017 senesinde dolar 3,5 ₺ iken yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti. Batırel o dönem, doların düşmesi için; “Şakkadanak 10 milyar dolar satarım. Millet bir afallar. Dolar yavaş yavaş düşerse bir 10 milyar dolar daha satarım. yine mi aynı bir 10 daha. O zaman çil yavrusu gibi dağılırlar. Bu gibi olur.” açıklaması yapmıştı.

18 Şubat 2016'dan itibaren TRT haber televizyonunda ekonomi 7/24 programının tüm editörlüğünü de yapmıştır.

1970 yılında evlenen Necmettin Batırel'in Mehmet Emin Batırel ve Yusuf Batırel adlarında iki oğlu vardır. Oğlu Yusuf Batırel 2015 yılında vefat etmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.