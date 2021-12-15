Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel nereli, kaç yaşında? Katıldığı televizyon programlarında ve köşesinden ülke ekonomisine yönelik yaptığı değerlendirmelerle adından sıkça söz ettiren Necmettin Batırel'in kim olduğu son zamanlarda sıkça merak edilip araştırılmaya başlandı. Ekonomist kimliği olan Necmettin Batırel Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor. İşte 2017 senesinde dolar 3,5 lirayken 'Şakkadanak' çıkışı ile da hafızalara kazınan Necmettin Batırel'in hayatı ve biyografisi...

Necmettin Batırel'in kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. Ekonomi gündeminin oldukça yoğun olduğu şu günlerde ekonomi analizleri ile gündeme gelen Necmettin Batırel adından oldukça fazla söz ettiriyor. Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Necmettin Batırel 2017 senesinde dolar 3,5 lirayken "Şakkadanak" çıkışı ile da hafızalara kazınmıştı. İşte Necmettin Batırel'in hayatı ve biyografisi...

Necmettin Batırel kimdir?

Necmettin Batırel 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Necmettin Batırel Türkiye Gazetesi ve TGRT'nin önemli isimlerindendir. Ekonomist olan Necmettin Batırel ekonomi gündemine dair yaptığı değerlendirmelerle adından söz ettiriyor.

Necmettin Batırel 1968 yılında Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Meslek hayatı boyunca pek çok gazetede görev alan Necmettin Batırel Sabah Gazetesi, Son Havadis, Bugün, Türkiye ve Babialide gibi gazetelerde ekonomi müdürlüğü, muhabirlik, yazı işleri koordinatörlüğü ve müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Necmettin Batırel 2002 - 2013 yılları arasında TGRT haber televizyonunda piyasa analizi yaptı.

18 Şubat 2016'dan itibaren TRT haber televizyonunda ekonomi 7/24 programının tüm editörlüğünü yaptı.

Necmettin Batırel Türkiye Gazetesi'nde yazılarına devam ediyor. Televizyon kanallarına da katılan Necmettin Batırel ekonomi yourmları ile dikkat çekiyor.

1970 yılında evlenen Necmettin Batırel'in Mehmet Emin Batırel ve Yusuf Batırel adlarında iki oğlu vardır. Oğlu Yusuf Batırel (d.1974) 2015 yılında vefat etti.

Necmettin Batırel, 2017 senesinde dolar 3,5 ₺ iken yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti. Batırel o dönem, doların düşmesi için; “Şakkadanak 10 milyar dolar satarım. Millet bir afallar. Dolar yavaş yavaş düşerse bir 10 milyar dolar daha satarım. yine mi aynı bir 10 daha. O zaman çil yavrusu gibi dağılırlar. Bu gibi olur.” açıklaması yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yaptığı başka açıklama ile doların 13-15 ₺'yi görmeyeceğini söyledi. "Doların taliplisi olmazsa, alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer" diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak, 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.