Namık Kaya kimdir? DSP Dodurga Belediye Başkan adayı Namık Kaya'ya kaç oy aldı? Hukuki mücadeleyi kazanarak yeniden Belde statüsüne kavuşan Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı. 3 Temmuz Pazar günü yapılan seçimlerin galibi AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı oldu. Seçimlere DSP'den aday giren Namık Kaya'ya hiç oy çıkmaması oldu. Seçimlerde kendisinin de oy kullandığı Namık Kaya'ya sıfır oy çıkması akıllara Züğürt Ağa filmindeki oy sahnesini getirdi.

Namık Kaya kimdir? DSP Dodurga Belediye Başkan adayı Namık Kaya'ya kaç oy aldı? Hukuki mücadeleyi kazanarak yeniden Belde statüsüne kavuşan Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı. 3 Temmuz Pazar günü yapılan seçimlerin galibi AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı oldu. Seçimlere DSP'den aday giren Namık Kaya'ya hiç oy çıkmaması oldu. Seçimlerde kendisinin de oy kullandığı Namık Kaya'ya sıfır oy çıkması akıllara Züğürt Ağa filmindeki oy sahnesini getirdi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga hukuki mücadeleyi kazandı ve yeniden belde statüsü kazandı. Ortaca'dan 3 Temmuz pazar günü ise seçim yapıdı. 1411 kayıtlı seçmenin olduğu Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı. 2022 3 Temmuz'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

Namık Kaya kimdir

Dodurga 2014 yılında köy statüsüne düşürülmüştü. Dodurga uzun yıllar verdiği hukuk mücadelesini kazandı ve yeniden belde statüsü aldı. Bu kararın ardından Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı. Demokratik Sol Parti adayı Namık Kaya'ya hiç oy çıkmaması oldu. Sıfır oyla seçim kayıtlarına geçen Namık Kaya'nın kendisine oy atmadığı ortaya çıktı.

DSP Dodurga Belediye Başkan adayı Namık Kaya'ya kaç oy aldı?

Namık Kaya'ya resmi olmayan sonuçlara göre hiç oy çıkmadı.

Dodurga seçim sonuçları 2022

Seçimde Kaşıkcı 979, Demokrasi ve Atılım Partisinden Şerafettin Kaplan 23, Yeniden Refah Partisinden Hakan Kuşcu 47, Saadet Partisinden İbrahim Çolak 16, Memleket Partisinden Osman Dede 22, Adalet Partisinden Emine Yayla 24, Türkiye Değişim Partisinden Kamil Erdoğdu 14 oy aldı, Demokratik Sol Partiden Namık Kaya'ya ise oy çıkmadı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.