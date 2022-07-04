Dodurga seçim sonucu 2022 | Dodurga'da AK Parti-CHP-İYİ Parti ne kadar oy aldı? Dodurga'da seçimi kim kazandı? Dodurga Belediye Başkanı hangi partiden oldu? Dodurga'da hangi parti ne kadar oy aldı? Türkiye'nin merakla beklediği seçimin sonucu belli oldu. Hukuki mücadeleyi kazanan ve yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı. 3 Temmuz'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kazanan parti ise belli oldu. AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı oyların büyük bir kısmını alarak Dodurga Belediye Başkanı seçildi.

Dodurga seçim sonucu 2022 | Dodurga'da AK Parti-CHP-İYİ Parti ne kadar oy aldı? Dodurga'da seçimi kim kazandı? Dodurga Belediye Başkanı hangi partiden oldu? Dodurga'da hangi parti ne kadar oy aldı? Türkiye'nin merakla beklediği seçimin sonucu belli oldu. Hukuki mücadeleyi kazanan ve yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı. 3 Temmuz'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kazanan parti ise belli oldu. AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı oyların büyük bir kısmını alarak Dodurga Belediye Başkanı seçildi.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken Dodurga'da seçim heyecanı yaşandı. Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti. Bunun üzerine Dodurga hukuki mücadele başlatmıştı. Yeniden belde stattüsünü hukuki mücadele sonucunda kazanan beldede belediye seçimi yapıldı. 3 Temmuz'da yapılan seçimlerin galibi ise belli oldu.

Dodurga seçim sonucu 2022

1411 kayıtlı seçmenin olduğu Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı. Seçmenlerin büyük ilgi gsöterdiği seçime yurt genelinden de büyük ilgi vardı. Seçim sonuçları merakla beklenirken kesin olmayan sonuclara göre kentten AK Parti'nin adayı zaferle çıktı. AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Kaşıkcı,1411 kayıtlı seçmenin olduğu beldede 979 oy aldı.

Dodurga'da seçimi kim kazandı?

Çankırı'nın Dodurga beldesinde 3 Temmuz'da yapılan belediye başkanlığı seçimini AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

Dodurga'da AK Parti-CHP-İYİ Parti ne kadar oy aldı?

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Kaşıkcı 979, Demokrasi ve Atılım Partisinden Şerafettin Kaplan 23, Yeniden Refah Partisinden Hakan Kuşcu 47, Saadet Partisinden İbrahim Çolak 16, Memleket Partisinden Osman Dede 22, Adalet Partisinden Emine Yayla 24, Türkiye Değişim Partisinden Kamil Erdoğdu 14 oy aldı, Demokratik Sol Partiden Namık Kaya'ya ise oy çıkmadı.

Dodurga hakkında

Dodurga, Çankırı ilinin Orta ilçesine bağlı bir beldedir. Belde, 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Daha önceleri Çerkeş ilçesine bağlıyken, 19 Şubat 1929'da Çankırı'nın Orta nahiyesine bağlandı. Orta'nın ilçe olmasının ardından ise buraya bağlandı. 2 Kasım 1991 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüşen köyün belediye statüsü, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi. Ancak, Dodurga Belediyesince tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi amacıyla açılan davada 2022 yılında Dodurga köyünün belde statüsü tekrar geri verildi.