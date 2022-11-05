Mustafa Yılmazer kimdir? Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlarda görevden alma ve yeni atamalar yapıldı. Mustafa Yılmazer'de atama kararlarına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına getirildi. Mustafa Yılmazer kimdir? Mustafa Yılmazer nereli, soruları ise vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa YILMAZER getirildi. Bu gelişmenin ardından Mustafa Yılmazer kimdir? sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Mustafa Yılmazer kimdir?

Mustafa Yılmazer 1978 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi.

İlk orta ve lise ğitiminin ardından üniversite eğitimi için Konya'ya gitti. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Ardından Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Mustafa Yılmazer kamuda önemli görevlerde bulunmuştur.

2000-2008 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığında yer aldı.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Mühendis ve Kurul Üyeliği görevlerini 2008-2017 yılları arasında yaptı.

Ardından Özelleştirme İdaresi'nde çeşitli görevleri üstlendi.

2017 yılında Özelleştirme İdaresine Başkan Müşaviri olarak atandı. Ocak 2020'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına getirildi.

Aynı zamanda Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de yürüten Yılmazer, Evli ve 3 çocuk babasıdır.