Sadettin Akyıl kimdir? Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yeni isimler atandı bazı isimler ise görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü olarak Sadettin Akyıl getirildi. Sadettin Akyıl'ın kim olduğu ve nereli olduğu da merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Sadettin Akyıl kimdir? Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yeni isimler atandı bazı isimler ise görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü olarak Sadettin Akyıl getirildi. Sadettin Akyıl'ın kim olduğu ve nereli olduğu da merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yeni isimler atandı, bazıları ise görevden alındı. 5 Kazım Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl getirildi. Sadettin Akyıl'ın kim olduğu ve nereli olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sadettin Akyıl kimdir?

Sadettin Akyıl 1963 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitiminin ardından Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Sadettin Akyıl diplomasıonı aldıktan sonra çeşitli kurumlarad görev yapmaya başladı.

Sadettin Akyıl Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Başbakanlık, TBMM ve TPAO'da çalıştı.

Akyıl 2002 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

2003 yılında ülkemizin ilk düzenli göç politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına zemin oluşturan yabancıların çalışma izinleri hakkında mevzuatın hazırlanmasında görev aldı.

2016 yılında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük görevine atanan Sadettin AKYIL, 2022 yılından buyana Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Sadettin Akyıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü olarak atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, çalışma ve sosyal güvenlik ilgili işlerden sorumlu olan bakanlık.

27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 sayılı İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu olarak ilk defa temelleri atıldı.

Çalışma Bakanlığı, 7 Haziran 1945'te devlet dairelerinin bakanlıklara ayrılması ile kurulmuştur. 22 Haziran 1945 tarihinde, 4763 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarıldı.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise, 1974'te kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur bu Bakanlığa bağlanmıştır.

1983'te Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş. 21 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bölünmesi sonucu Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber ortaya çıkan iki bakanlıktan biridir.