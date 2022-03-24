Mustafa Tarakçı kimdir? Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerden sonra Mustafa Tarakçı iddiası

Mustafa Tarakçı kimdir? Türkiye'nin gündemine oturan 16 milyar TL'lik para transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerden sonra Mustafa Tarakçı isimli şahısın da aynı yöntemi kullanarak bankadan vurgun yaptığı iddia edildi. Banka konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlere Mustafa Tarakçı'yı tanıyıp tanımadıkları soruldu. Gezek kardeşler tanıdıklarını söyledi.

Mustafa Tarakçı kimdir? Türkiye'nin gündemine oturan 16 milyar TL'lik para transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerden sonra Mustafa Tarakçı isimli şahısın da aynı yöntemi kullanarak bankadan vurgun yaptığı iddia edildi. Banka konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlere Mustafa Tarakçı'yı tanıyıp tanımadıkları soruldu. Gezek kardeşler tanıdıklarını söyledi.

Bankanın sisteminde yer alan bir açığı tesadüf eseri fark eden Gezek kardeşler olayını tüm Türkiye konuşuyor. Bankadan 16 milyar TL civarında bir miktarı kendi hesaplarına ve bir kısmını da akrabalarına gönderen Gezek Kardeşler olayında yeni deteylara ulaşıldı. Hürriyet'in edindiği bilgilere göre Gezek kardeşler gibi bir kişinin daha aynı yöndemi kullanarak para transferi yaptığı öğrenildi.

Mustafa Tarakçı kimdir

Banka tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna göre, Kocaeli İzmit'ten Mustafa Tarakçı da Gezek kardeşlerin kullandığı yöntemi kullanarak hesabına para eçirmiş. Hürriyet konya ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Hürriyet'in haberine göre; Bankanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuna göre, Gezek Kardeşler dışında Kocaeli İzmit'te yaşayan Mustafa Tarakçı da benzer yöntemle hesabına para aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre Recep Gezek, bankadaki yatırım hesabını 10 Şubat'ta açarken, tam 16 gün sonra 26 Şubat'ta da soruşturma konusu para transferlerini yaptı. 20 Ocak'ta yatırım hesabını açan Mustafa Tarakçı ise Recep Gezek'ten bir gün önce 25 Şubat ile 27 Şubat arasında bankadan kendi hesabına 20 bin lira aktardı. Savcılık, Recep Gezek ve Emre Gezek'e İzmit'te küpeşte ustası olarak çalışan Mustafa Tarakçı'yı tanıyıp tanımadıklarını da sordu. Gezek Kardeşler ise “Tanımıyoruz” cevabını verdi. Bu konudaki araştırma ise devam ediyor.

Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerden sonra Mustafa Tarakçı iddiası

Hürriyet'in ulaştığı, Banka yönetiminin İstanbul Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda hem Recep Gezek'in hem de Mustafa Tarakçı'nın adı yer alıyor. Banka ikisinden de şikâyetçi olurken, suç duyurusunda şu ifadeler yer alıyor: “Şüpheliler bankamızın sistemlerine hukuka aykırı yollarla müdahale ederek kendi hesaplarında bulunmayan ve bankamıza ait 14 milyar 300 milyon lirayı peş peşe hukuka aykırı müdahaleler ile kendi hesaplarına aktarmışlardır. Görüleceği üzere şüpheliler organize şekilde hareket ederek bankanın yatırım sistemlerine hukuka aykırı müdahale etmiş ve kendilerine ait olmayan tutarları, sürekleri eski bakiyeye düşerek bankadaki kendi hesaplarına aktarmışlardır. Şüpheliler eylemlerine önce küçük meblağlarla denemeler yaparak başlamış, akabinde büyük meblağları yatırmak suretiyle sürdürmüşlerdir. Bankamızın sistemlerine yönelik bu hukuka aykırı ve suç teşkil eden müdahalelerin anlaşılması üzerine derhal gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler itibarıyla bankamızın bugün itibarıyla 701 bin 374 lira zarara uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Bu tutarların bir kısmı halen şüphelilerin hesaplarında ve aktardıkları başka hesaplardadır. Bu hesaplara konulacak bloke kararı paraların o hesaplardan çıkışını ve bankamızın zarara uğramasını engelleyecektir.”