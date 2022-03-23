Recep Gezek ve Emre Gezek kimdir? Hangi bankayı nasıl dolandırdılar, parayı nasıl çektiler? Gezek kardeşler olayı nedir?

Recep Gezek ve Emre Gezek kimdir? Hangi bankayı nasıl dolandırdılar, parayı nasıl çektiler? Bir bankanın sisteminde bulunan açığı tesadüf olarak fark eden Recep ve Emre Gezek kardeşler hesaplarına 16 milyar TL geçirdi. Türk tarihinde en büyük miktarda soygun girişimi olarak tarihe geçti. Kardeşler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken hukukçular olayın karmaşık olduğunu kardeşlerin ne ceza alacağını kestiremediklerini belirtti. Peki Gezek kardeşler olayı nedir?

Recep Gezek ve Emre Gezek kimdir? Hangi bankayı nasıl dolandırdılar, parayı nasıl çektiler? Bir bankanın sisteminde bulunan açığı tesadüf olarak fark eden Recep ve Emre Gezek kardeşler hesaplarına 16 milyar TL geçirdi. Türk tarihinde en büyük miktarda soygun girişimi olarak tarihe geçti. Kardeşler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken hukukçular olayın karmaşık olduğunu kardeşlerin ne ceza alacağını kestiremediklerini belirtti. Peki Gezek kardeşler olayı nedir?

Türkiye, Samsun'da tesaüfen banka açığını keşfeden ve bu açıkla hesaplarına 16 milyar TL aktaran kardeşleri konuşuyor.

Recep Gezek ve Emre Gezek kimdir?

Recep ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından, milyarlarca lirayı buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı. Banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tesadüf eseri bankacılık sisteminde bulunan açığı keşfeden kardeşler iki günde 70'e yakın sözde transfer işlemi yapıp sonunda 16 milyar TL'yi yatırım bankacılığından mevduat hesaplarına aktarmayı başardı.

Kardeşler bankayı nasıl dolandırdı, parayı nasıl çekti?

Hürriyet'ten Tuğba Öztürk'ün haberine göre; Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan 26 yaşındaki Recep Gezek, kendi adına açtığı banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Ne olduysa ağabey Emre Gezek'in kardeşinin mobil bankacılık sistemini kurcalamasıyla oldu. Kardeşinin o esnada para bulunmayan hesabını inceleyen ağabey Emre Gezek; yatırım hesabına bölümüne tıklayıp karşısına çıkan "Hisse senedi hesabından para çek" bölümüne girdi. Taktiğinin işe yaradığını gören ağabey, defalarca transfer yaparak 16.000.000.000 (16 milyar) lirayı hesabına geçirdi. İki kardeş sonrasında paranın bir kısmını da harcadı.

Gezek kardeşler olayı nedir?

İki kardeş şu an tutuksuz yargılanıyor. Savcılığın soruşturmayı genişletmesi ve bankanın avukatlarının, bankanın merkezi İstanbul'da olduğu için İstanbul'da suç duyurusu yapması üzerine soruşturma da İstanbul'a taşındı. Olay karşısında kardeşlerin yargılanıp yargılanmaaycağı, yargılanırlarsa hangi suçla yargılanacağı konusunda hukukçuların da kafası karışık.

Recep Gezek: Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar

Recep Gezek açıklamasında "Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş. Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım 16 katrilyonu alır yurtdışına kaçardım." dedi. .