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Müsilaj tekrar olur mu? Marmara'da müsilaj (deniz salyası) yeniden çıkar mı?
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TIMETURK / GENEL / Müsilaj tekrar olur mu? Marmara'da müsilaj (deniz salyası) yeniden çıkar mı?

Müsilaj tekrar olur mu? Marmara'da müsilaj (deniz salyası) yeniden çıkar mı?

Müsilaj tekrar olur mu? Marmara'da müsilaj (deniz salyası) yeniden çıkar mı? Marmara Denizi'ni esir alan müsilajın önümüzdeki dönemlerde de yeniden görülebileceği açıklandı. Marmara Sualtı Merkezi Kurucusu Meltem Taşdelen Marmara Denizi'nde dalış yaparak su altını inceledi. Taşdelen burada yaptığı incelemelerden sonra 'Sular tekrar soğumaya başladığında biz tekrar müsilajın oluşacağını çok rahat görüyoruz.' dedi.

1 Saat Önce
2021-10-05 11:01:22
Müsilaj tekrar olur mu? Marmara'da müsilaj (deniz salyası) yeniden çıkar mı?

Müsilaj tekrar olur mu? Marmara'da müsilaj (deniz salyası) yeniden çıkar mı? Marmara Denizi'ni esir alan müsilajın önümüzdeki dönemlerde de yeniden görülebileceği açıklandı. Marmara Sualtı Merkezi Kurucusu Meltem Taşdelen Marmara Denizi'nde dalış yaparak su altını inceledi. Taşdelen burada yaptığı incelemelerden sonra "Sular tekrar soğumaya başladığında biz tekrar müsilajın oluşacağını çok rahat görüyoruz." dedi.

Marmara Denizi'nde müzilaj belası yüzeyden temizlenmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilaj tabakası temizlendi. Ancak vatandaşlar müzilajın yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

Müsilaj tekrar olur mu?

Milliyet'ten Öncer Yılmaz'ına haberine göre; Marmara'nın 5, 10, 15, 20, 30 metre derinliklerindeki müsilaj durumunu gösteren Marmara Sualtı Merkezi Kurucusu Meltem Taşdelen, “10 ve 14 metreden sonra artmaya başladı. Örümcek ağının içinde gibiydiniz. Yandaki ‘body'sini göremeyecek hâlde. Müsilajın şu anki etkisini görüyorsunuz, her yeri kaplamış vaziyette. Müsilaj bitmeyecek. Suların soğumasıyla ortadaydı, sular ısınınca çürüyeceğini biliyorduk, sular ısındıkça çürümeye başladı ama sular tekrar soğumaya başladığında biz tekrar müsilajın oluşacağını çok rahat görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Marmara'da müsilaj (deniz salyası) yeniden çıkar mı?

Uzmanlar Marmara Denizi'nde müsilajlı dokunun denizin diplerine doğru arttığını belirtiyor. Müsilajla mücadelenin öncelikle deniz kirliliğinin önüne geçilmesi ile mümkün olacağını belirten uzmanlar deniz sularının ısınmasına neden olabilecek etkilerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Müsilaj neden olur?

Denizlerimizde görülmeye başlanan müsliaj neden olur? Müsilaj mevsim normallerinden yüksek olan sularda oluşur. Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Fitoplankton dediğimiz bitkisel canlıların aşırı çoğalması ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşur.

Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:

* Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

* İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

* Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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