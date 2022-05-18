Murat Ongun'un yeni görevi ne? Murat Ongun'a İBB'de hangi görev verildi? Murat Ongun istifa mı edecek? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu büyük tartışmalara neden olmuştu. Tartışmalar sonrası İBB sözcüsü Murat Ongun'un görevden alındığı açıklandı. İBB sözcülüğü makamının kaldırıldığını duyuran İmamoğlu Murat Ongun'a da yeni görev verileceğini açıkladı. Sessizliğini koruyan Murat Ongun'un yeni görevinin ne olacağı partililer ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Murat Ongun'un yeni görevi ne? Murat Ongun'a İBB'de hangi görev verildi? Murat Ongun istifa mı edecek? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu büyük tartışmalara neden olmuştu. Tartışmalar sonrası İBB sözcüsü Murat Ongun'un görevden alındığı açıklandı. İBB sözcülüğü makamının kaldırıldığını duyuran İmamoğlu Murat Ongun'a da yeni görev verileceğini açıkladı. Sessizliğini koruyan Murat Ongun'un yeni görevinin ne olacağı partililer ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu oldukça fazla ses getirdi. Ağırladığı gazeteciler üzerine eleştirilen İmamoğlu eleştirilere sert şekilde cevap vermiş ardından sözlerinin bir kısmı nedeniyle özür dilemişti. Murat Ongun'da çok leştirilen Karadeniz turuna yönelik verdiği yanıt ile çok tartışılmıştı.

Murat Ongun'un yeni görevi ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili tartışmalar hakkında "Tartışmayı açan 200-300 kişiyi önemsemiyoruz" diyen Murat Ongun'un İBB Sözcülüğü'nden alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu cephesinden çarpıcı bir değerlendirme geldi. İmamoğlu, özel bir televizyonda verdiği röportajda sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. Ongun ile ilgili farklı bir görevlendirme yapılacağını ifade etti. İmamoğlu'na yeni görev verileceği açıklandı.

Murat Ongun'a İBB'de hangi görev verildi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Murat Ongun konusuna ilişkin kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu Ongun'un başka konularla ilgileneceğini duyurdu.

İmamoğlu'na tabanından sert tepkiler gelmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz'e yaptığı bayram ziyaretini izlemek üzere davet ettiği gazeteciler üzerinden özellikle CHP tabanından sert tepki görmüştü.

Murat Ongun neden görevden alındı?

Ongun'un değerli bir yol arkadaşı olduğunu belirten İmamoğlu, "Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor" dedi.