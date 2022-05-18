İBB sözcüsü Murat Ongun görevden mi alındı? Murat Ongun kovuldu mu? Murat Ongun neden görevden alındı? İBB sözcülüğü neden kaldırıldı? Murat Ongun ile Ekrem İmamoğlu ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan Karadeniz turunun artçı etkileri hissedilmeye devam ediliyor. Ziyarete ilişkin açıklamaları çok konuşulan İBB sözcüsü Murat Ongun'un başkanlık yaptığı biriminin kapatıldığı iddia edilmişti. Gelişmeler üzerine Murat Ongun'un kovulup kovulmadığı merak edilmeye başlandı. Peki İBB sözcüsü Murat Ongun'un yeni görevi ne olacak?

İBB sözcüsü Murat Ongun görevden mi alındı? Murat Ongun kovuldu mu? Murat Ongun neden görevden alındı? İBB sözcülüğü neden kaldırıldı? Murat Ongun ile Ekrem İmamoğlu ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan Karadeniz turunun artçı etkileri hissedilmeye devam ediliyor. Ziyarete ilişkin açıklamaları çok konuşulan İBB sözcüsü Murat Ongun'un başkanlık yaptığı biriminin kapatıldığı iddia edilmişti. Gelişmeler üzerine Murat Ongun'un kovulup kovulmadığı merak edilmeye başlandı. Peki İBB sözcüsü Murat Ongun'un yeni görevi ne olacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu oldukça tartışıldı. Aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere verdiği sert tepki çok konuşuldu. Çok konuşulan fotoğrafa ilişkin açıklama yapan Ongun "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti. Açıklamalardan sonra Murat Ongun'un sosyal medyadan günlerce paylaşım yapmadığı görüldü.

İBB sözcüsü Murat Ongun görevden mi alındı?

İBB'de "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Murat Ongun'un sık kullandığı Twitter hesabından 4 Mayıs tarihinden beri herhangi bir paylaşım yapmamış olması da dikkatlerden kaçmadı. Ongun'un bu sessizliği iddiaların doğru olabileceği şeklinde yorumlandı.

Murat Ongun kovuldu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çok konuşulan iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu. TELE 1'e açıklama yapan İmamoğlu İBB Sözcülük Birimi'nin kaldırıldığını doğruladı.

Murat Ongun neden görevden alındı?

İBB sözcülük biriminin neden kaldırıldığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İmamoğlu Ongun'un başka bir göreve başlayacağını söyledi.

Murat Ongun ile Ekrem İmamoğlu ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde, Karadeniz gezisindeki otobüs fotoğrafıyla ilgili gelen eleştiriler üzerine "Vız gelir tırıs gider, umurumda değil" sözleri için özür dileyen İmamoğlu, satır arasında Murat Ongun'a da gönderme yapmıştı. İmamoğlu açıklamasında, "Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim. O bana eleştiri yapanları, davet edeceğim ortamda uygarca dinleyeceğim" demişti.