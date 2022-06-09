Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin olayı nedir? Mükremin Gezgin tutuklandı mı? Sosyal medyada toplumun damarına basarak adını duyurmaya çalışan şahıslara tepki çığ gibi büyüyor. 1 milyondan fazla takipçisi olan TikTok fenomeni Mükremin uzun zamandır hamile olduğu yönünde paylaşımlar yapıyordu. Mükremin bir hastaneden yaptığı son paylaşımda doğum yaptığını duyurdu ve kucağına bir çocuk alarak poz verdi. Bu paylaşıma sosyal medyadan binlerce tepki geldi. Hastane ve personeline soruşturma açılması istendi. Beklenen gelişme duyuruldu...

Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin olayı nedir? Mükremin Gezgin tutuklandı mı? Sosyal medyada toplumun damarına basarak adını duyurmaya çalışan şahıslara tepki çığ gibi büyüyor. 1 milyondan fazla takipçisi olan TikTok fenomeni Mükremin uzun zamandır hamile olduğu yönünde paylaşımlar yapıyordu. Mükremin bir hastaneden yaptığı son paylaşımda doğum yaptığını duyurdu ve kucağına bir çocuk alarak poz verdi. Bu paylaşıma sosyal medyadan binlerce tepki geldi. Hastane ve personeline soruşturma açılması istendi. Beklenen gelişme duyuruldu...

Trans olduğu öğrenilen Müktemin adlı şahıs sosyal medya paylaşımları ile toplumun damarına basmaya devam ediyor. Mükreminin son payalaşımı ise "bu kadarına da pes" dedirtti. TikTok fenomeni Mükremin uzun zamandır hamile olduğu kurgusu ile paylaşımlar yapıp dikkat çekiyordu. Mükremin 7 Haziran Salı günü peş peşe paylaşım yaparak doğum yaptığını iddia etti. Mükremin Gezgin'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları hastane ve personeli hakkında da soruşturma açılmasını talep etti.

Mükremin Gezgin kimdir?

Son günlerde hamile paylaşımları ile tepkilerin odağında ye alan Mükremin'in kim olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Tik Tok fenomeni Mülkremin'in 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğduğu bilinmektedir.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı artık toplumun damarına basarak ses getirmeye ve bu şekilde ünlü olmaya başladı. Mükremin sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Mükremin sosyal medya hesaplarından hamile olduğunu iddia ederek paylaşımlarda bulunuyordu.

Paylaşımlarını ağırlıklı olarak TikTok üzerinden yapan Mükremin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Mükremin'in Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyondur. Mükremin Gezgin hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. .

Mükremin Gezgin tutuklandı mı?

Anneliği ayaklar altına alan paylaşımlardan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun zamandır kendisini hamile olarak gösteren ve dün bir hastaneden video paylaşarak doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlattı.

Mükremin Gezgin olayı nedir?

Uzun süredir hamle olduğu kurgusu ile paylaşımlar yapan Mükremin adlı şahısın son paylaşımı anneliği ayaklar altına aldı.

Doğum yaptığı kurgusu ile atılan paylaşımlar nedeniye Mükremin'e ve olayın gerçekleştiği hastaneye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korumasına alınması gerektiğini söyledi.

Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

Mükremin' Gezgin'e ünlülerden tepki

Mükremin Gezgin'e 3 çocuk annesi oyuncu Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'dan da tepki geldi. Dün Instagram hesabından paylaşım yapan Bergüzar Korel, Mükremin Gezgin'e "Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz like ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya" dedi.

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