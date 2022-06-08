Mükremin doğurdu mu? Mükremin hamile mi? TikTok fenomeni Mükremin'in bebek pylaşımına tepkiler çığ gibi!

Mükremin doğurdu mu? Mükremin hamile mi? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken TkTok fenomeni Mükremin Gezgin bir süredir hamile olduğunu iddia ediyordu. Reklam amaçlı yapıldığı bilinen paylaşımlar pek çok kişinin midesini bulandırsa da Mükremin sonunda yapacağını yaptı. Bir hastanede çekildiği görülen fotoğraflarda Mükremin'in doğum yapması kurgulandı. Kucağına da bebek verilen Mükremin'e olayın ardından sosyal medyada tepkiler çok sert geldi. Hastanenin kapatılmasını ve lisansının iptal edilmesini isteyenler de oldu. Peki Mükremin hangi hastanede doğum videosu ve paylaşımı yaptı?

Mükremin doğurdu mu? Mükremin hamile mi? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken TkTok fenomeni Mükremin Gezgin bir süredir hamile olduğunu iddia ediyordu. Reklam amaçlı yapıldığı bilinen paylaşımlar pek çok kişinin midesini bulandırsa da Mükremin sonunda yapacağını yaptı. Bir hastanede çekildiği görülen fotoğraflarda Mükremin'in doğum yapması kurgulandı. Kucağına da bebek verilen Mükremin'e olayın ardından sosyal medyada tepkiler çok sert geldi. Hastanenin kapatılmasını ve lisansının iptal edilmesini isteyenler de oldu. Peki Mükremin hangi hastanede doğum videosu ve paylaşımı yaptı?

Sosyal medya iğrençliklerle ve rezilliklerle dolu. Pek çok kişi olumlu geri dönüşlerle değil, toplumun damarına basarak ses getirmeye çalışıyor. Sosyal medyada göbeği ile hamile rolü yapan bir adamın paylaşımları herkesin tepkisini çekmeyi başardı. TikTok fenomeni Mükremin'den gelen son paylaşımlar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Mükremin doğurdu mu?

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, bir süredir hamile olduğunu iddia ediyordu. Mükremin Gezgin'den gelen son paylaşımlar "bu kadarına da pes" dedirtti. Doğumhaneden çıkan fenomenin dantelli geceliği ve ojeli tırnakları dikkat çekti. Doğumdan çıktığı kurgusu ile kucağına bebek de verilen Mükremin'e tepkiler oldukça fazla.

TikTok fenomeni Mükremin'in bebek pylaşımına tepkiler çığ gibi!

Mükremin'in son paylaşımları nedeniyle sosyal medyada binlerce kişi olaya tepki gösterdi. İşte sosyal medaydan gelen tepkiler;

* "Önemli bir şey sanıp bakayım dedim bakmaz olaydım."

* "Adama bak tüm ülkeyi göbeğiyle trolledi"

* “Bir milleti yok etmek isterseniz askerî istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla mânevî değerlerini, ahlâkını soysuzlaştırmak kâfîdir.”

* "#mükremin isimli tiktok şaklabanının doğum kurgusuna müsaade eden hastanenin lisansı derhal iptal edilmeli, kurguda istismar ettiği ve "Onur" ismini verdiği çocuk koruma altına alınmalıdır!"

* "Bu tiktok rezaletçisi kişi aylardır anneler ile hamile kadınlar ile dalga geçiyor şimdi doğurdum diye bir hastaneyi kullandı ve nerden bulduysa “onur” ismini verdiği bebek ile tiyatro yapıyor! O bebek acil devlet korumasına alınmalı, hastane lisansı iptal edilmeli! #mükremin"

* "Sayın @drfahrettinkoca bu hadsize ve bu hadsizlige müsade eden hastahane ve çalışanları hakkında işlem başlatalım lütfen. Bu çocuk bu ruh hastasının eline nasıl verilir anlamış değilim o hastahanede çalışan ve bu saçmalığa alet olan herkes suçludur . #mükremin"

* "Özgürlük adı altında her şeyi yaptınız ama yeter! Annelik gibi değerli bir duyguyu sırf "fenomen" olma uğruna kullanamazsınız! Gerçekten gecesini gündüzüne katan, saçını süpürge eden annelerimize saygısızlıktır!"