Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu neden öldü? 25 Mart 2009 yılında helikopter kazası ile hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun kim olduğu internete oldukça fazla araştırılıyor. Hayatı boyunca millet üstünlüğünü savunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünün üzerinden yıllar geçti... Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 yılında Sivas Şarkışla'da dünyaya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu eski Ülkü Ocakları genel başkanı olarak görev yapmıştı. Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Muhsin Yazıcıoğlu aynı zamanda veteriner hekimdi. Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 yılında Kahramanmaraş'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun babasının adı Halit Yazıcıoğlu, Annesinin adı Fidan Yazıcıoğlu'dur.

Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi.

Gülefer Yazıcıoğlu ile evli olan Muhsin Yazıcıoğlu, Firuze ve Furkan adında iki çocuk babasıydı.

Muhsin Yazıcıoğlu siyasi hayatı

Muhsin Yazıcıoğlu 1968 senesinde Şarkışla da Cemiyetçilik çalışmaları sırasında Genç Ülkücü Hareketine katılmıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu 1972 yılında da üniversite eğitimi için gittiği Ankara da eğitimi sırasında Ülkü Ocakları Genel Merkezinde çalışmaya başlamıştır. Zamanla gösterdiği başarısı ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve ardından da Genel Başkanlık yapmıştır. 1978 yılında açılan Ülkücü Gençlik Derneğinin de kurucusu olan Yazıcıoğlu, Genel Başkanlığını da yapmıştır.

Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de "içinde bulunduğu partinin siyasî anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle beş milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993'te, MÇP'den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik Partisini (BBP) kurdu ve partinin genel başkanı oldu.

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. dönem Sivas milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. 28 Şubat 1996 yılında ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü. 8 Ekim 2000 tarihindeki 4., 20 Temmuz 2003 tarihli 5. ve 30 Nisan 2006 tarihli 6. Olağan ve 15 Nisan 2007 tarihli 2. Olağanüstü Büyük Kurultaylarda yeniden genel başkan seçildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP genel başkanlığına tekrar seçildi.

Muhsin Yazıcıoğlu neden öldü?

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 yılında helikopter kazası geçirerek hayatını kaybetmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi ölümünden altı gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camii'nde düzenlendi. TBMM'deki törende Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle süslendi. Cenaze törenine basın mensupları dâhil yaklaşık 700.000 kişi katıldı. Vasiyeti üzerine cenazesi, Taceddin Dergâhı'na gömülmeyi vasiyet ettiği için bir bakanlar kurulu kararı çıkarılarak Mehmet Âkif Ersoy müzesi olarak kullanılan dergâhın bahçesine defnedildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından memleketi Sivas'ta birçok parka ve caddeye ismi verildi. Anadolu'nun birçok yerinde park, cadde ve vakıflara Muhsin Yazıcıoğlu ismi verildi.

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