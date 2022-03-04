Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi Muhsin Bayrak mı satın alacak? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından dünyadan Rusya'ya peş peşe tepkiler geldi. Ekonomik yaptırımların da devreye girmesiyle Rus oligarklar oldukça zor durumda kaldı. Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich de kulübü bırakacağını açıklamıştı. Son gelen iddiaya göre Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın Chelsea'yi satın alacağı iddia edildi. Muhsin Bayrak'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Rusya'nın hukusuz bir şekilde Ukrayna'yı işgale kalkışmasına dünyadan peş peşe tekiler gelmeye devam ediyor. Yaptırımların da devreye girmesiyle Rus ekonomisi için oldukça zor günler başladı. Rusya'nın en meşhur milyarderlerinden olan Roman Abramoviç'in Chelsea yönetiminden ayrıldı. Kulübün satışı için ise görüşmelere başlandığı açıklanmıştı. Son gelen iddiaya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Türk iş insanı Muhsin Bayrak'a satılmasına ilişkin görüşmelere başlandığı belirtildi.

Muhsin Bayrak kimdir?

Muhsin Bayrak İngiltere'de yaşıyor. İngiltere'de önemli yatırımları bulunan Türk iş insanı aslen Bitlislidir.

Muhsin Bayrak'ın aliesi de Türkiye'de önemli sanayicilerden ve iş insanlarındandır.

Muhsin Bayrak yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile satın alma görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, "Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız. Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.

Roman Abramobviç'ten açıklama

Yaşanan gelişmelerden sonra kulübün yönetimini bıraktığını açıklayan Abramobviç şunları söyledi: "Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu nedenle bugün Chelsea'nin yönetimini Chelsea hayır kurumunun mütevelli heyetine bırakıyorum. Şu anda onların kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."