Muhsin Bayrak Kimdir? AB Grup Holding sahibi kim? Muhsin Bayrak aşiret lideri mi? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich kulübü satacağını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından Putin'e yakınlığıyla bilinene Rus iş insanları da yaptırımlardan nasibini almıştı. Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich de takımın satışı için azı isimlerle görüşmeye başladı. Bazı haber sitelerinde de Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın Chelsea'yi satın almak için görüşmeye başladığı iddia edildi. Spor gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Muhsin Bayrak'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın adı son zamanlarda Chelsea Kulübü ile anılmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya ülkelerinden Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar art arda gelmeye başladı. Rus rublesi ve borsası gelen yaptırımların ardından çakıldı. Rusya'nın ultra zengin iş insanları da yaptırımların hedefindeydi. Rusya'nın en bilindik oligarkları arasında yer alan Roman Abramovich'in İngiltere'ye girişinin yasaklanacağı ve vize verilmeyeceği açıklanmıştı. Bu gelişmelerden sonra Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich kulübü satacağını duyurdu.

Muhsin Bayrak Kimdir?

Muhsin Bayrak'ın Chelsea'yi satın almak için masaya oturduğu iddia edildi. İddiaların ardından Muhsin Bayrak'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Muhsin Bayrak ve ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarındandır.

İnşaat mühendisliği bölümü mezunu Muhsin Bayrak, 1999 yılında kurduğu AB Grup Holding ile pek çok alanda yatırımlarına devam ediyor.

Yurt dışında birçok şantiyesi bulunan Bayrak'ın, Türkiye'de yatırımlarını hızla devam ediyor.

Türkiye'de 200'den fazla inşaat projesi hayata geçiren, Yunanistan'da çok sayıda inşaat projesi dışında Atina Marinası'nı inşaa eden Muhsin Bayrak yine Yunanistan'da da enerji sektöründe varlığını devam ettirmektedir.

Son olarak Bodrum Türkbükü'nde 100 milyon dolarlık yatırımla dünyaca ünlü Türk mimarı Barbaros Sağdıç'ın tasarladığı ve 28 malikaneden meydana gelen Madnasa Türkbükü projesine start veren Bayrak, yerli ve milli kripto para borsası ABStocks'u da önümüzdeki günlerde faaliyete geçirdi.

AB Grup Holding sahibi kim?

AB Grup Holding yürüttüğü projelerle son zamanlarda adından oldukça fazla söz ettiriyor. AB Grup Holding iş insanı Muhsin Bayrak tarafından kurulmuştur. Holding Türkye ve AB ülkelerinde pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

Chelsea'nin satış fiyatı ne kadar?

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu. Abramovich'in satış bedeli olarak ne kadar istedi ise henüz bilinmiyor. Abramovich, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Herhangi bir borcun ödenmesi gibi bir talebim yok. Bu benim için hiçbir zaman iş veya parayla ilgili olmadı. Tamamen futbol ve kulüp için duyduğum saf tutkuyla ilgiliydi. Ayrıca ekibime satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak. Mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik kaynak sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli toparlanma süreci de desteklenecek" ifadelerini kullandı.