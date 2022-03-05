Muhsin Bayrak'ın serveti ne kadar? Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak nereli, kaç yaşında? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya peş peşe yaptırım kararı alındı. Yaptırım kararları Rus oligarkları da derinden etkiledi. En bilinen Rus oligarklardan olan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich gelen yaptırımlardan sonra kulübün yönetiminden çekildiğini açıklamıştı. Kulübün de satılacağı iddiaları güdeme geldi. Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın Chelsea kulübünü satın almak için görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Son çıkan haberlerden sonra Muhsin Bayrak'ın kim olduğu ve serveti merak edilip araştırılmaya başlandı.

Muhsin Bayrak'ın serveti ne kadar? Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak nereli, kaç yaşında? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya peş peşe yaptırım kararı alındı. Yaptırım kararları Rus oligarkları da derinden etkiledi. En bilinen Rus oligarklardan olan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich gelen yaptırımlardan sonra kulübün yönetiminden çekildiğini açıklamıştı. Kulübün de satılacağı iddiaları güdeme geldi. Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın Chelsea kulübünü satın almak için görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Son çıkan haberlerden sonra Muhsin Bayrak'ın kim olduğu ve serveti merak edilip araştırılmaya başlandı.

Rusya uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna topraklarına karşı işgal operasyonu gerçekleştirdi. Rusya'nın dünyayı hiçe sayarak giriştiği bu saldırgan tavıra peş peşe yaptırımlar geldi. Rus merkez bankası ve finans sisteminin hedef alındığı yaptırımlarda Rus ekonomisi ağır darbe aldı. Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Rus iş insanları da yaptırımlardan nasiplerini aldılar. Rusya'nın en bilinen iş insanlarından milyarder Roman Abramovich de gelen yaptırımlardan sonra Chelsea'nin yönetiminden ayrılmıştı. İngiliz Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi olan Roman Abramovich'in kulübü satmak için görüşmelere başladığı iddia ediliyorken gündeme flaş b ir isim geldi.

Muhsin Bayrak kimdir?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Londra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Abramoviç'in satışa çıkardığı Premier Lig Kulübü Chelsea'yi almak için teklif verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, " Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız. Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.

ondra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın Chelsea kulubünü satın almak için görüşme yaptığı iddia edildi. Bazı haber sitelerinde yer alan iddia gündeme bomba gibi düşerken Muhsin Bayrak'ın da kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin iş insanları arasında yer alıyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan haberlere göre, aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması spor alanında da peş peşe yaptırımların gelmesine neden oldu. Tüm Rus takımları uluslararası turnuvalardan men edildi. Rus iş insanlarına da pek çok ülke tarafından amborgo uygulandı. Rus iş insanlarına da gelen yaptırımlardan sonra Roman Abramovich Chelsea kulübünü satışa çıkardı.

Muhsin Bayrak'ın serveti ne kadar?

Muhsin Bayrak çok prestijli AB Holding'in sahibi. Pek çok alanda dünya genelinde yatırımları bulunan AB Holding Enerjiden inşaata, turizmden marinaya Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Muhsin Bayrak AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Muhsin Bayrak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.