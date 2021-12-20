Muharrem Sarıkaya istifa mı etti? Muharrem Sarıkaya hamile kadını düşürdü mü? Muharrem Sarıkaya İHA muhabirine tokat atmış ve tartaklamıştı. Muharrem Sarıkaya ile ilgili yeni darp haberleri de gelmeye başladı. Ciner Medya Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Muharrem Sarıkaya istifa mı etti? Muharrem Sarıkaya hamile kadını düşürdü mü? Muharrem Sarıkaya İHA muhabirine tokat atmış ve tartaklamıştı. Muharrem Sarıkaya ile ilgili yeni darp haberleri de gelmeye başladı. Ciner Medya Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Muharrem Sarıkaya istifa mı etti?

Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı.

Muharrem Sarıkaya hamile kadını düşürdü mü?

İddialara göre Sarıkaya, hamile bir kadını da iterek sandalyeden düşürdü.

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, İHA muhabirine tokat atmasıyla gündeme gelen HaberTürk gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya ilişkin olarak, "Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e vurduğu görüntüler ortaya çıkanca eski defterler de açıldı. Meğer ilk vukuatı değilmiş bunun. Hatta rutiniymiş. Bir kadın meslektaşımıza yedi aylık hamileyken daha fazlasını yapmış. Herkes de biliyor ama susuyormuş. Bir başka kadın muhabiri basın toplantısında konuşanı göremediği gerekçesiyle itip kakmış, çekiştirmiş. Düşünün bunlar bir de kadın. Erkek meslektaşlarımıza ne yapmaz! Onu da gördük nitekim." iddialarını dile getirdi.

Gazeteci Atalay, “Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi'ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin.” ifadelerini kullandı. Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Çok doğru tespit. Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.