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TIMETURK / GENEL / Muğla'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Muğla'da okul var mı? Muğla hangi ilçelerde okullar tatil?

Muğla'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Muğla'da okul var mı? Muğla hangi ilçelerde okullar tatil?

Muğla'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Muğla'da okul var mı? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Kar yağışı Ege illerinden Muğla'da da etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla'da 20 Aralık Pazartesi günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Muğla'da yasayan öğrenciler ve veliler Muğla'da hangi ilçelerde okullar tatil? sorusuna yanıt arıyor.

2 Saat Önce
2021-12-20 08:02:30
Muğla'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Muğla'da okul var mı? Muğla hangi ilçelerde okullar tatil?

Muğla'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Muğla'da okul var mı? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Kar yağışı Ege illerinden Muğla'da da etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla'da 20 Aralık Pazartesi günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Muğla'da yasayan öğrenciler ve veliler Muğla'da hangi ilçelerde okullar tatil? sorusuna yanıt arıyor.

Yoğun Kar yağışı Muğla'da da kendini gösterdi. Muğla'da bazı ilçelerde eğitime kar arası verildi. Muğla'da okula gitmek için hazırlanan öğrenciler Muğla'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Muğla'da okul var mı? Muğla hangi ilçelerde okullar tatil? sorularını sormaya başladı.

Muğla'da okullar tatil mi?

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

20 Aralık Pazartesi Muğla'da okul var mı?

Kar yağışı nedeniyle yurdun her kesiminden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Muğla'da da 20 Aralık Pazartesi günü Kavaklıdere ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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