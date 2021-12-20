Kışın etkisi tüm illerimizde derinden hissedilmeye başlandı. Konya'da da havalar soğudu ve kar yağışları kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Konya'da okullar tatil mi? Konya 20 Aralık pazartesi okul var mı? Konya'da hangi ilçede okullar tatil? Konya 20 Aralık pazartesi okul var mı? sorusu Konya'da yaşayan öğrenciler sorulmaya başlandı. Konya'da uzaktan eğitim mi yapılacak? Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'da eğitime bir gün ara verildi. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 Aralık pazartesi günü tatil olan ilçeler duyuruldu.

Kışın etkisi tüm illerimizde derinden hissedilmeye başlandı. Konya'da da havalar soğudu ve kar yağışları kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Konya'da okullar tatil mi? Konya 20 Aralık pazartesi okul var mı? Konya'da hangi ilçede okullar tatil? Konya 20 Aralık pazartesi okul var mı? sorusu Konya'da yaşayan öğrenciler sorulmaya başlandı. Konya'da uzaktan eğitim mi yapılacak? Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'da eğitime bir gün ara verildi. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 Aralık pazartesi günü tatil olan ilçeler duyuruldu.

Kış ayları kendisini iyice hissettirmeye başladı. Bir çok ilimizden kar yağışı ve okul tatil haberleri gelmeye başladı. Konya'da da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konya Valiliği Konya'da yaşayan öğrenci ve veilierlin merak ettiği Konya'da okullar tatil mi? Konya 20 Aralık pazartesi okul var mı? sorularına yaptığı duyuru ile yanıt verdi.

20 Aralık Konya'da okullar tatil mi?

26 İlçede okullar tatil edildi. Konya Valiliği yaptığı açıklamada okulların tatil olduğunu duyurdu. Anaokulu ve kresşler için de okullar 20 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Konya 20 Aralık pazartesi okul var mı?

Konya Valiliği Konya'da 20 Aralık Pazartesi okulların tatil olduğunu duyurdu. 26 ilçe için geçerli tatil açıklamasında eğitimin uzaktan devam edileceği vurgulandı.

Konya'da hangi ilçede okullar tatil?

Konya'da yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde okullar tatil edildi.

Konya Valiliği Sosyal Medya Hesabı

Kar nedir?

Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0°C altında su buharının yoğunlaşması ile oluşur.

Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.