Müge Dağıstanlı kimdir? Müge Dağıstanlı kaç yaşında? TV 8 ekranlarında her gün yayınlanan '2. sayfa' adlı magazin programının sunucuları arasında yer alan Müge Dağıstanlı'nın kim olduğu izleyiciler tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Programı Gülşen Yüksel ile birlikte sunan Müge Dağıstanlı programda yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri çekiyor. İşte Müge Dağıstanlı'nın hayatı ve biyografisi.

TV 8 ekranlarında yayınlanan '2. sayfa' isimli magazin rogramını Gülşen Yüksel ile birlikte sunan Müge Dağıstanlı'nın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün TV'de yayınlanan ve magazin gündeminin nabzını tutan 2. sayfa programında ağırladıkları konukları ile oldukça keyifli program yapan ve magazin gündemine dair çarpıcı değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerine çeken Müge Dağıstanlı İstanbul'da 1968 yılında dünyaya geldi. Uzun süre muhabirlik ve televiyonculuk yapan Müge Dağıstanlı'nın hayatına dair detayları sizler için derledik...

Müge Dağıstanlı kimdir?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Doğum tarihi: 5 Kasım 1968

Doğum yeri: İstanbul

Müge Dağıstanlı yaşı: 53

Müge Dağıstanlı burcu: Akrep

Meslek: Gazeteci , TV Sunucusu

Müge Dağıstanlı, Posta Gazetesi'nde magazin müdürlüğü yaptı. Posta Gazetesi'nde “duydum gördüm yazdım” adlı köşede yazılar yazdı. Radikal Gazetesi'nde de sinema ve televizyon yazıları yazdı.

2007 yılından itibaren Gülşen Yüksel ile birlikte çeşitli televizyon kanallarında magazin programları yaptı.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile dünya evine girdi. Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

Müge Dağıstanlı halen TV8'de yayınlanan 2. sayfa programını Gülşen Yüksel ile ortak şekilde sunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.