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TIMETURK / GENEL / Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi

Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi

Mücahit Birinci kimdir? Ülke gündemine dair yaptığı yorumlar ve değerlendirmeler ile adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya platformlarında da zaman zaman TT olan Mücahit Birinci'nin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte Mücahit Birinci'nin hayatı ve biyografisi...

1 Saat Önce
2021-11-25 14:29:26
Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi

Mücahit Birinci kimdir? Ülke gündemine dair yaptığı yorumlar ve değerlendirmeler ile adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya platformlarında da zaman zaman TT olan Mücahit Birinci'nin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte Mücahit Birinci'nin hayatı ve biyografisi...

KAtıldığı tartışma programlarında siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Mücahit Birinci'nin kim olduğu son zamanlarda sıkça merak ediliyor. Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci nereli ve kaç yaşında? gibi sorular internette oldukça fazla araştırılıyor. İşte Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi

Mücahit Birinci kimdir?

Mücahit Birinci AK Parti'de aktif siyaset hayatını sürdürüyor.

Mücahit Birinci AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK üyesi olarak seçildi.

1974'te Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı.

1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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