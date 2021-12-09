MSB: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Kuzey Irak'taki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğu, 6 PKK'lının da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan MSB şunları ifade etti:

"3 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."

BİR ACI HABER DE İDLİB'DEN

Bugün bir acı haber daha Suriye'nin İdlib bölgesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, arazide kayarak düşen ve ağır yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.