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TIMETURK / GENEL / Motorine zam mı geldi? Motorine ne kadar zam geldi? 16 Haziran mazot (motorin) zammı

Motorine zam mı geldi? Motorine ne kadar zam geldi? 16 Haziran mazot (motorin) zammı

Motorine zam mı geldi? Akaryakıt zammı araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Benzine gelen indirimin ardından motorinde de indirim beklenirken zam geldiği açıklandı. Brent petrolün artışı motorine vurdu. Motorine ne kadar zam geldi? 16-17 Haziran mazot (motorin) zammı...

1 Saat Önce
2022-06-16 11:13:02
Motorine zam mı geldi? Motorine ne kadar zam geldi? 16 Haziran mazot (motorin) zammı

Akaryakıt zammı araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Benzine gelen indirimin ardından motorinde de indirim beklenirken zam geldiği açıklandı. Motorine ne kadar zam geldi? 16-17 Haziran mazot (motorin) zammı...

Motorine zam mı geldi?

Benzin fiyatlarına kısa süre önce indirim geldi. 97 kuruş indirimin ardından gözler motorine çevrildi. Fakat motorin için zam uygulandı.

Motorin fiyatlarına 16 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 lira 27 kuruş zam uygulandı.

Güncel motorin fiyatları

Yapılan zammın ardından 16 Haziran'da; İstanbul'da 29,19 TL'ye, Ankara'da 29,30 TL'ye, İzmir'de 29,31 TL'ye yükseldi.

Benzine indirim mi geldi? 1 litre benzin ne kadar oldu? Son Dakika: Benzin fiyatlarında gerileme
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