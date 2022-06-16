Motorine zam mı geldi? Motorine ne kadar zam geldi? 16 Haziran mazot (motorin) zammı

Motorine zam mı geldi? Akaryakıt zammı araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Benzine gelen indirimin ardından motorinde de indirim beklenirken zam geldiği açıklandı. Brent petrolün artışı motorine vurdu. Motorine ne kadar zam geldi? 16-17 Haziran mazot (motorin) zammı...