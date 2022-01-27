Montessori eğitimi nasıl uygulanır?

kullanılan Montessori eğitim sistemi İtalyan eğitim felsefesi uzmanı Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir. Peki Montessori eğitim sistemi nedir? Montessori eğitim sistemi nasıl uygulanır? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Yüzyılı aşkın bir süredir kullanılan Montessori eğitim sistemini İtalyan eğitim felsefesi uzmanı Maria Montessori geliştirmiştir. 1870 senesinde İtalya Ancora'da hayata gözlerini açan Maria Montessori, 1896 senesinde tıp doktoru olmuştur. İtalya'da bu unvanı alan ilk kadın olma özelliğine sahip Montessori, psikiyatri alanına yönelmiş ve kendisini adeta çocukların eğitimine adamıştır. Zihinsel engelli çocuklarla çalışmalar yapan Doktor Montessori çocukların tedavisinin tıpta değil eğitimde olduğunu savunmuştur.

Montessori tarafından geliştirilen eğitim sisteminde çocuğun ilgi alanlarına uygun bir eğitim alması amaçlanmaktadır. Günümüzde en yaratıcı fikirleri üreten ve belli konumlara yükselmiş olan kişiler Montessori eğitim sistemiyle yetişmiş kişilerdir. Herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı bu eğitim sisteminde çocuklara özgür bir eğitim sunulur. Günümüzde Montessori eğitim sistemini uygulayabilmek için İngiltere'de bulunan Uluslararası Montessori Derneği tarafından eğitmen yetiştirilmektedir. Bu eğitim anaokulu, ilkokul ve bazı ülkelerde lise seviyesine kadar çıkar.

Montessori eğitimi nasıl uygulanıyor?

Montessori eğitiminde çocukların nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığı tespit edilmektedir. Daha sonra bu doğrultuda ilgi alanları tespit edilen çocuklar özgür seçimler yapmaya yönlendirilir. Eğitim öğrenci merkezlidir. Güne denge yürüyüşleriyle başlayan öğrenciler, sonrasında kendilerine uygun olan aktivitelerle eğitime devam ederler. Çocukların kendilerini birey olarak görmesinin sağlandığı Montessori eğitiminde aile, öğrenci ve öğretmen iş birliği içerisinde olur. Öğrenciye öğrenme hızı doğrultusunda eğitim verilir ve bilgi el yordamıyla öğrenilir. Soyut kavramların somut kavramlar sayesinde anlaşılması sağlanır. Zihinsel kavramlar hissetme metoduyla zihne yerleştirilir. Hata kontrolünü kendisi yapan çocuk bu sayede öğrenmeyi de yetişkinden bağımsız bir hale getirir. Bu eğitimde kullanılan araç ve gereçler sisteme özeldir. Bunlar; koordinasyon aletleri, prizmatik boyutlarda küpler ve üçgenler, ahşap dominolar, ağırlık tüpleri ve benzeri gereçlerdir. Her yaş seviyesine göre kullanılan materyal değişir. Montessori eğitim sistemi okulda da evde de uygulanabilen geniş kapsamlı bir eğitim modelidir. Bu yüzden hem ailenin hem de öğretmenlerin Montessori eğitiminin esaslarını bilmesi gerekir.

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