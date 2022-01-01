Milli Piyango ikramiyesi ödemesi nereden alınır? Sayısal Loto'cudan Milli Piyango parası alınır mı? Milli Piyango bileti alan ve bilete ikramiye isabet eden binlerce kişi parayı nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Milli Pİyango ödeme sistemi çıkan ikramiyenin büyüklüğüne göre değişiyor. Büyük ikramiyeler banka aracılığı ile ödenirken küçük ikramiyeler bayilik kanalıyla ödenebilir.

2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Sıralı tam listenin de yayınlanmasından sonra ikramiye kazanan binlerce kişi bilet parasını nereden alacaklarını merak edip araştırmya başadı. Milli Piyango ikramiyesi ödemesi nereden alınır? Sayısal Loto'cudan Milli Piyango parası alınır mı? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. MMilli Piyangı bileti alanlar bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor.

Milli Piyango ikramiyesi ödemesi nereden alınır?

İnernetten www.millipiyangoonline.com adresinden alınan ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiyeler Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yükleniyor. Bu ücretler otomatik olarak banka hesabına da transfer edilebiliyor. Bunun için izlenecek adım ise şöyle;

Online platforma giriş yapın, Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimat verin.

İkramiye 5 gün içinde belritilen banka hesabına yatacaktır.

Sayısal Loto'cudan Milli Piyango parası alınır mı?

Bayilerden alınan biletlere çıkan ikramiyer ise şöyle tahsil edilir.

5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alınabilir.

5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz.

100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz.

Mİlli Pyango nedir?

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.