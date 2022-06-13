Migros kurban fiyatları 2022 | Migros büyükbaş hisse fiyatı ne kadar? Migros büyükbaş, küçükbaş (dana, koyun, koç) kurban kaç TL? 2022 yılı Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar market kurban hisse fiyatlarını araştırmaya başladı. Ülkemizde çeşitli zincir marketlerde olduğu gibi Migros Markette de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satışları yapılıyor. Adrese teslim ve mağazadan teslim seçenekleriyle Migros 2022 kurbanlık hisse fiyatlarını açıkladı.

Kurban bayramının başlamasına sayılı günlera kala vatandaşlar kurban fiyatalarını araştırmaya başladı bile. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle 2022 yılında kurban fiyatlarının da yüksek olacağı tahmin ediliyor. Günümüzde pek çok kişi canlı kurban almak yerine vekaletle kurban kesimini de tercih edebiliyor. Vekaletle kurban kesimininde marketler de fiyatlarını açıkladı. Migros 2022 yılında büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını duyurdu.

Migros kurban fiyatları 2022

Migoros bu sene de kurban hisse satışı yapıyor. Pek çok zincir market gibi Migrosta kurbanlık koçların canlı ağırlığı ortalama 30-35 kg, koli ağırlığı en az 12 kg'dır. Kurban Koç Kıvırcık ise en Az 16 Kg kemikli et: Kurbanlık koçlarımızın canlı ağırlığı ortalama 38-42 kg, koli ağırlığı en az 16 kg'dır. Kurban Büyükbaş 1/7 Hisse En Az 25 Kg - Sakatatsız Kemiksiz Et (33 – 35 kg kemikli ete denk gelir.)

Migros büyükbaş hisse fiyatı ne kadar?

Adrese Teslim Kurban Büyükbaş 1/7 Hisse En Az 25 Kg: 4.595,00 TL

Mağazadan Teslim Kurban Büyükbaş 1/7 Hisse En Az 25 Kg: 4.595,00 TL

2022 Migros küçükbaş kurban fiyatı kaç TL?

Adrese Teslim Kurban Koç En Az 12 Kg: 2.995,00 TL

Adrese Teslim Kurban Kıvırcık Koç En Az 16 Kg: 3.595,00 TL

Mağazadan Teslim Kurban Koç En Az 12 Kg: 2.995,00 TL

Mağazadan Teslim Kurban Kıvırcık Koç En Az 16 Kg: 3.595,00 TL

MİGROS'ta kurban hissesi nasıl alınır?

1 Seçim

Ülkemizin dört bir yanındaki yetiştiricilerden, kurbanlık vasıflarını taşıyan kurbanlıklar, veteriner hekimlerimiz tarafından özenle seçilir ve satın alma işlemi gerçekleşir. Tüm kurbanlıklarımız yerli besidir.

2 Kesim

Kurbanlıkların canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri, veteriner hekimlerimiz tarafından kesim öncesi yapılır. Kesim sonrası, kurbanlıkların karkas ve iç organları veteriner hekimlerimiz tarafından %100 muayene edilir. Kurban kesimlerimiz; yasal mevzuat ve standartlarımıza uygun, onaylı kesimhanelerimizde, İslami kurallara uygun olarak bayram namazına takiben, vekalet alınarak din görevlisi ve noter huzurunda yapılır.

3 Paketleme

Kurbanınız kesildiğinde; kesim sırasına göre, sipariş formumuzda bulunan “kesim bilgisini ileteceğimiz cep telefonu”nuza SMS olarak bilgi verilir.

4 Teslimat

Kesim sonrası karkaslar parçalamaya alınmadan önce soğuk odalarda dinlendirilir ve gereken sıcaklığa inmesi sağlanır. Bu nedenle; koç kurbanlıklarımız en erken bayramın 2.günü, büyükbaş kurbanlıklarımız da en erken bayramın 3. günü soğuk zinciri korunarak müşterilerimize teslim edilir.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Din İşleri Yüksek Kurulu, 28/10/2009 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza AKTAN'ın başkanlığında toplandı.

Din Hizmetleri Dairesince ilgi yazı ekinde görüş bildirilmek üzere Kurulumuza gönderilen “Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi” konusu görüşüldü.

Bilindiği üzere ibadetler, bedeni, mali ve hem bedeni, hem mali olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadetler, ancak mükellef tarafından yerine getirilebilir; vekalet yoluyla başkasına yaptırılamaz.

Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali ibadetlerde de asl olan, bunların bizzat mükellef tarafından yapılmasıdır. Ancak yükümlünün bu tür ibadetleri ifa etmekten aciz kalması durumunda, söz konusu ibadetleri vekâlet yoluyla yaptırması caizdir.

Mali ibadetler ise, yükümlünün bizzat kendisinin yapmaktan aciz olup olmamasına bakılmaksızın vekalet yoluyla da yerine getirilebilir.

Buna göre, mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür.

Yapılan müzakereler sonucunda vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;

1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,

2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,

3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,

4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,

5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,

6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,

7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.

Migros hakkında

Migros Ticaret A.Ş., Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biridir. Migros'un temelleri 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" sloganıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı. İstanbullulara tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından açılmıştır.

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