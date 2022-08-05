Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanmasına neden olur?
Mide ekşimesi hemen hemen herkesin başına gelebilecek bir sağlık sorunudur. Yaygın bir sağlık sorunu olduğu için mide yanmasına ne iyi gelir sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aşırı mide ekşimesi iştahı kesmekle kalmaz, ağızda kötü bir tat bırakır. En çok hamilelik döneminde görülebilen mide yanmasına çare ne olabilir diye uygulanabilecek pek çok yöntem vardır.
2022-08-05 10:04:53
"Mide yanmasına ne sebep olur?" Sorusuna net bir cevap almak için bir doktora danışmak önemlidir. Ancak doktora gitmeden önce mide ekşimesi ve mide bulantısının nedenlerini araştırarak öğrenebilirsiniz. Mide ekşimesi birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Özellikle hamilelik döneminde mide ekşimesi, mide bulantısı ve ağızda kötü bir tada neden olabilir. Yanlış beslenme sonucu oluşan mide ekşimesi günlük rutin aktiviteleri olumsuz etkileyerek yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir. Mide yanmasından muzdarip çoğu insan, doktora gitmeden önce evde mide ekşimesi için doğal ve bitkisel çözümler arar. Peki mide yanmasını ne durdurur? Mide yanmasına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Tüm bu soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.
Mide yanmasına ne iyi gelir?
Mide yanması için evde uygulanabilecek birçok doğal tedavi bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Karbonatlı su karışımı: Karbonat mide asitlerini nötralize ederek, bazı mide yanması ataklarını yatıştırabilir. Bunu yapmak için, bir çay kaşığı karbonatı bir bardak su içinde çözün ve yavaşça için.
- Zencefil: Zencefil yüzyıllarca birçok halk tarafından mide ekşimesi için kullanılmıştır. Zencefil sadece mide yanmasını değil bulantısını da hafifletir. En sevdiğiniz kek tariflerine, çorbalara ve diğer yemeklere rendelenmiş veya doğranmış zencefil kökü ekleyebilirsiniz. Eğer yemeklerde zencefil kullanamıyorsanız, çayını yapıp içebilirsiniz. Zencefil çayı, çiğ ya da kurutulmuş zencefil kökünü kaynayan suda bekleterek yapılabilir. Piyasada hazır satılan zencefil çaylarını da deneyebilirsiniz. Zencefilli de olsa karbonatlı içecek olduğu için zencefilli gazoz tercih etmemelisiniz. Ayrıca bu tip gıdaların içerisinde gerçek madde değil, aroma vericiler bulunur.
- Meyan kökü: Meyan kökü, mide yanması tedavisinde kullanılan başka bir halk ilacıdır. Yemek borusunun (özofagus) iç yüzeyindeki mukoza kaplamasının artmasına yardımcı olabileceğine inanılır, bu da yemek borusunu mide asidinin neden olduğu zararlardan koruyabilir. Meyan kökü gıda takviyesi olarak tercih edileceği zaman içerisindeki glisirizin denen aşırı şekerli ve zararlı olabilecek maddeyi almamak için DGL (deglycyrrhizinated) formu tercih edilmelidir. Yine de bu maddenin uzun süre veya aşırı kullanımı tansiyonu yükseltip, potasyumu düşürebileceğinden, alınmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.
- Elma sirkesi: Elma sirkesi yine bazı insanlarda mide yanması ve ekşimesine iyi gelebilir. Bununla beraber elma sirkesi su ile seyreltilerek yavaş yavaş içilmelidir.
- Sakız: 2014 senesinde yapılan bir araştırmaya göre, yemeklerden sonra yarım saat sakız çiğnemek mide yanmasını azaltmaktadır. Bunun olası nedeni, sakızın tükürük üretimini artırarak mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunmasıdır.
- 1 bardak su eklediğiniz 1 tatlı kaşığı karbonat, hidroklorik asidin midedeki etkisini azaltacak ve yanmanıza yardımcı olacaktır. Yemekten hemen sonra içeceğiniz papatya ve meyan kökü çayı, besin asitlerini engelleyerek midede yanma oluşumunu engelleyecektir. Kekik çayı ise sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır.
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