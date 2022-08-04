Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısı nasıl geçer?

Mide ağrısı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygındır. Mide ağrısının birçok farklı nedeni olabilir. Mide ağrısına ne sebep olur? Mide ağrısına ne iyi gelir? Tüm bu soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Mide ağrısının nedenleri oldukça çeşitlidir. Bazen hafif semptomlarla kendini gösteren mide ağrısının arkasında ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Örneğin mide ağrısı bazen basit bir hazımsızlık sorunu gibi görünebilir. Bu görünüşte basit problemin arkasında bir ülser bile görünebilir. Bu nedenle mide ağrısı çok sık görüldüğünde ve özellikle diğer belirtilerle birlikte mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir.

Mide ağrısına ne iyi gelir?

Rahatsızlığa neden olan ve yaşam kalitesini düşüren mide ağrılarının çözümü için öncelikle dengeli ve sağlıklı beslenme çok önemlidir. Yeterli su tüketimi ile birlikte egzersiz yapmak mide ağrısına iyi gelen faktörler arasındadır. Mide ağrısını hafifletmek için bazı yiyecekleri tüketmek faydalı olabilir. Mide ağrısına iyi gelebilecek doğal yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Yoğurt tüketmek

Yoğurt tüketmek, faydalı bakteriler ve yüksek düzeyde probiyotik içerdiğinden midenizi rahatlatabilir. Ancak yoğurt tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirmede ve enfeksiyonları önlemede çok önemli bir yeri vardır.

Bol su tüketmek

Bol su tüketimi vücudun sağlıklı çalışması ve midede uygun sindirim için büyük önem taşır. Günde ortalama 2 litre su tüketilmesi önerilir.

Çiğ patates suyu

Mide ağrısına iyi gelebilecek besinler arasında çiğ patates suyu da vardır.

Keten tohumu

Omega 3 içeriği ve yüksek lif bakımından zengin olan keten tohumu da mide ağrısına iyi gelebilir.

Papatya çayı içmek

Anti-enflamatuar özelliği sayesinde midedeki kasların gevşemesine, mide spazmına dolayısıyla mide ağrısını hafifletmeye yardımcı olan papatya çayı, mide rahatsızlıklarının önüne geçilmesinde önemli bir role sahiptir.

Karanfil

Karanfilin içeriğinde midede oluşan gazın azaltılmasını sağlayan birçok etken madde bulunur. Karanfil aynı zamanda mide bulantısının azaltılmasına da yardımcı olur. Tüm bunların ışığında toz veya çekilmiş karanfil suyu bal ile karıştırılarak veya karanfilin suda kaynatılarak tüketilmesi midede meydana gelebilen basınç ve kramp şikayetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Meyan kökü

Meyan kökü hazımsızlığı azaltabilir ve mide ülserlerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

Zencefil tüketimi

Hazımsızlığı yol açtığı mide ağrısını doğal yöntemlerle hafifletmek amacıyla tercih edilmesi gereken besinlerden biri de zencefildir. Gingerol ve shogaol kimyasalları içeren zencefil tüketmek bir yandan sindirimi hızlandırırken diğer yandan da mide bulantısı ve ishal gibi mide ağrısına sebep olabilen rahatsızlıkların azaltılmasına yardımcı olur. Zencefil yiyeceklere eklenerek veyahut çay olarak içilerek tüketilebilir.

Nane

Nane tüketimi, bağırsakların rahatlaması ve mide ağrısının azalmasına yardımcı olabilir. Nane yaprakları ham ya da pişmiş şekilde tüketilebilir.

Alkol ve sigara tüketiminden kaçınmak

Sigara ve alkol kullanmanın mideye birçok zararlı etkisi vardır. Alkolün sindirimi zor olduğundan alkol tüketimi sindirimde bazı sorunlara, mide ağrısına yol açabilir. Nitekim sigara ve alkol tüketmemek mide ağrısına iyi gelir. Öte yandan uyumadan önce, geç saatte yemek yemek, reflü ve mide ağrısı ile sonuçlanabildiğinden bu alışkanlıktan da vazgeçilmelidir.

Not: Mide ağrısına yol açabilen ciddi problemlerin evde uygulanabilecek doğal yöntemlerle düzelmeyeceği unutulmamalıdır. Şiddetli şekilde mide ağrısı şikayeti mevcutsa doktora başvurmak önemlidir. .