Mevzular Açık Mikrofon Ahmet Davutoğlu saat kaçta? Neden yayınlanmadı? Ne zaman başlayacak? Babala TV 5. bölüm

Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon Babala TV'de 6 Ekim günü yayınlanacak. Programın başlamadığını görenler Mevzular Açık Mikrofon Ahmet Davutoğlu saat kaçta? Neden yayınlanmadı? Ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Babala TV Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı programın başlama saati belli olddu.

Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon Babala TV'de 6 Ekim günü yayınlanacak. Programın başlamadığını görenler Mevzular Açık Mikrofon Ahmet Davutoğlu saat kaçta? Neden yayınlanmadı? Ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Babala TV Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı programın başlama saati belli olddu.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" programının son bölümünde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor. Ahmet Davutoğlu programa katılanların sorularını yanıtladı. Programın 10 dakikalık fragmanına Davutoğlu'nun "Hocaefendi demedim" açıklaması damga vrudu. Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok. Hocaefendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" dedi. Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem Hocaefendi" dediği anları canlı yayında dinletti.

Mevzular Açık Mikrofon Ahmet Davutoğlu saat kaçta başlayacak?

Ahmet Davutoğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon programı 6 Ekim PErşembe günü Babala TV Youtube hesabından yayınlanacak. Programa ilgi şimdiden oldukça fazla.Ahmet Davutoğlu'nun katılacağı Mevzular Açık Mikrofon programı saat 21.30'da Youtube'a yüklenecek. Programın başlamasını bekleyenler Babala TV yorumlarına şunları yazdı;

"Saat kaçta başlayacak???"

"Hani video yüklenmedi hala"

"Sende bize arifeyi gösterdin bayramı yasatmiyorsun"

"Yani anlamıyorum.Bu program yapılalı 2 hafta olmuştur rahat.Saolsun programa katılan her arkadaş dibine kadar spoiler verdi sosyal mecralarda.Tanıtım videosu üzerinden bile herkes yazdı çizdi.Üzerine konuşulacak ne kaldı ki.Bu kadar geç yayınlanacaksa neden 10 gün önceden tanıtımını paylaşıyorsunuz?"

"Ne zaman yayınlanacak"

"Neden hâlâ yayınlanmadı"

Mevzular Açık Mikrofon Ahmet Davutoğlu yayını neden yayınlanmadı?

Babala TV'de 6 Ekim'de yayınlanacak olan programın videosu Youtube'a saat 21.30'da yüklenecek.

Ahmet Davutoğlu'nın konuk olduğu BabalaTV 5. bölüm yayınlandı mı?

Babala TV'nin son bölümünde Ahmet Davutoğlu katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Ahmet Davutoğlu Babala TV yayını 6 Ekim'de çıakcak.