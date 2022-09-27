Ahmet Davutoğlu Mevzular Açık Mikrofon ne zaman yayınlanacak? Ahmet Davutoğlu'nın konuk olduğu BabalaTV 5. bölüm yayınlandı mı? Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 5. bölümüne Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Davutoğlu kendisine yöneltilen sorular karşısında oldukça zorlandı. İzleyiciler ise Ahmet Davutoğlu Mevzular Açık Mikrofon programının ne zaman başlaaycağını merakla bekliyor. Peki Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programı ne zaman yayınlanacak?

Ahmet Davutoğlu Mevzular Açık Mikrofon ne zaman yayınlanacak? Ahmet Davutoğlu'nın konuk olduğu BabalaTV 5. bölüm yayınlandı mı? Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 5. bölümüne Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Davutoğlu kendisine yöneltilen sorular karşısında oldukça zorlandı. İzleyiciler ise Ahmet Davutoğlu Mevzular Açık Mikrofon programının ne zaman başlaaycağını merakla bekliyor. Peki Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programı ne zaman yayınlanacak?

Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" programının son bölümünde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor. Ahmet Davutoğlu programa katılanların sorularını yanıtladı. Programın 10 dakikalık fragmanına Davutoğlu'nun "Hocaefendi demedim" açıklaması damga vrudu. Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok. Hocaefendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" dedi. Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem Hocaefendi" dediği anları canlı yayında dinletti.

Ahmet Davutoğlu Mevzular Açık Mikrofon ne zaman yayınlanacak?

Ahmet Davutoğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon programı 6 Ekim PErşembe günü Babala TV Youtube hesabından yayınlanacak. Programa ilgi şimdiden oldukça fazla.

Ahmet Davutoğlu'nın konuk olduğu BabalaTV 5. bölüm yayınlandı mı?

Babala TV'nin son bölümünde Ahmet Davutoğlu katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Ahmet Davutoğlu Babala TV yayını 6 Ekim'de çıakcak.

Oğuzhan Uğur kimdir?

Oğuzhan Uğur 29 Ocak 1984'te Anlara'da dünyaya geldi. Türk Müzisyen, Yönetmen, Senarist, Karikatürist ve YouTuber.

Ankara'da dünyaya geldi. Abdullah Öcalan'ın ilk sorgusunu yapan Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu, yönetmen Tuğrul Uğur'un ağabeyidir. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı. 2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri Budabi ve Onedio'nun YouTube kanallarında içerikler hazırlamış, 2022 itibari ile YouTuberlık kariyerine BaBaLa TV'de devam ettirmektedir. .